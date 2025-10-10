Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией по маршрутам в США

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России рейсами в США и из-за того, что это ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

США готовит запрет летать над Россией для китайских авиарейсов

Отмечается, что полеты над Россией дают китайским перевозчикам существенное преимущество над американскими из-за сокращения времени в пути и уменьшения расхода топлива, что влияет на стоимость авиабилетов.

В Белом доме считают, что американские перевозчики оказались в невыгодном положении, ведь Россия закрыла для США и ряда других стран свое воздушное пространство в ответ на аналогичное решение, принятое из-за полномасштабной войны в Украине.

Китайские авиакомпании используют это преимущество для увеличения доли рынка по сравнению с другими перевозчиками на международных маршрутах.

В заявлении Министерства транспорта США говорится, что такая ситуация несправедлива и создает серьезные конкурентные потери для американских перевозчиков.

Очередная эскалация

Запрет, который может быть принят уже в ноябре, будет касаться пассажирских рейсов китайских авиакомпаний, но не коснется грузовых перевозок. Под нее могут попасть такие авиакомпании как Air China, China Eastern, China Southern и Xiamen Airlines.

Предложение запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство на маршрутах в США появилось на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ряда экономических вопросов и является очередной эскалацией торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Так, Пекин в четверг усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.