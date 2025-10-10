Китай вводит портовый сбор для судов под флагом США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона

Министерство транспорта Китая сообщило, что с 14 октября суда, принадлежащие или эксплуатируемые американскими фирмами, построенные в Америке или плавающие под флагом США, будут облагаться дополнительным портовым сбором за каждый рейс.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что для американских судов, входящих в порты Китая, с 14 октября ставка портового сбора составит 400 юаней (56 долларов США) за 1 тонну нетто.

С 17 апреля 2026 года эта плата повысится до 640 юаней (89,81 доллара США), а с 17 апреля 2027 года – до 880 юаней (123,52 доллара США), а с 17 апреля 2028 года, сбор будет составлять 1120 тонну грузов.

Ответили на аналогичные действия США

Согласно заявлению китайского министерства, это собрание является ответом на аналогичный шаг США.

Так, с 14 октября суда, построенные в Китае, эксплуатируемые или принадлежащие китайским компаниям, должны будут уплачивать фиксированный сбор в размере 80 долларов США за чистый тоннаж за рейс при заходе в американские порты.

"Это явно дискриминационно и серьезно вредит законным интересам судоходной отрасли Китая, нарушает стабильность мировой цепи поставок и серьезно подрывает международный экономический и торговый порядок", - заявили в Министерстве транспорта Китая.

Оценивается, что китайское собрание на американские суда может нанести. США меньший вред, чем собрание США, которое будет наложено на китайские суда.

За последние два десятилетия Китай вышел на первое место в судостроении. По данным отраслевых аналитиков, в прошлом году китайские корабельные построили более 1000 коммерческих судов, в то время как США построили менее 10.

Очередная эскалация

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России рейсами в США и из-за того, что это ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Полеты над Россией дают китайским перевозчикам существенное преимущество над американскими из-за сокращения времени в пути и уменьшения расхода топлива, что влияет на стоимость авиабилетов.

Как пишет, напряженность между Пекином и Вашингтоном растет из-за ряда экономических вопросов и может привести к эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Так, Пекин в четверг усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.