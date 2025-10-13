Китай закликає Трампа припинити погрожувати митами і сісти за стіл переговорів щодо торговельної угоди

Китай закликає США не вдаватися до погроз новими митами й натомість продовжити переговори для врегулювання торговельних суперечок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство торгівлі Китаю назвало свої нещодавні контрзаходи "вимушеними оборонними діями" у відповідь на погрози з боку Трампа ввести 100-відсоткове мито на китайські товари і попередило, що Пекін вживатиме додаткових заходів для захисту своїх інтересів, якщо Вашингтон не змінить підхід.

У відомстві переконані, що постійні погрози митами не допоможуть нормалізувати відносини, тому закликали США якомога "швидше виправити свою неправильну практику".

Пекін також пояснив, що його нові експортні обмеження спрямовані на забезпечення національної безпеки та стабільності глобальних ланцюгів постачання.

Китай заявив, що заздалегідь оцінив можливі наслідки цих рішень і готовий продовжувати діалог із партнерами для підтримки міжнародної економічної стабільності.

Нові погрози Трампа проти Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення.

За його словами, Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи хоче Китай почати з США торгівельну війну, чи вони "дійсно хочуть бути розумними".

"Це буде делікатний танець, і багато чого залежатиме від того, як відреагують китайці. Якщо вони відреагують дуже агресивно, я вам гарантую, що президент США має набагато більше козирів, ніж Китайська Народна Республіка. Однак, якщо вони готові бути розсудливими, то Дональд Трамп завжди готовий бути розсудливим переговорником", — сказав він.

"Не хвилюйтеся за Китай, все буде добре! У шановного президента Сі щойно був невдалий момент. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не завдати йому шкоди", — написав Трамп 12 жовтня.

Чергова ескалація

Напруженість між Пекіном і Вашингтоном зростає через низку економічних питань і може призвести до ескалації торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям пролітати над територією Росії рейсами до та з Америки через те, що це ставить американських перевізників у невигідне становище.

Польоти над Росією дають китайським перевізникам суттєву перевагу над американськими через скорочення часу у дорозі та зменшення витрат пального, що впливає на вартість авіаквитків.

А Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.

Також Міністерство транспорту Китаю повідомило, що з 14 жовтня судна, які належать або експлуатуються американськими фірмами, та ті, що побудовані в Америці або плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс.