Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Китай розпочав митну кампанію проти чипів Nvidia зі штучним інтелектом

Китай посилив контроль за імпортом мікрочипів Nvidia
Китай посилив контроль за імпортом мікрочипів Nvidia. Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Китай посилив контроль за імпортом мікрочипів, оскільки Пекін прагне відучити свої технологічні компанії від використання американських продуктів, таких як процесори штучного інтелекту компанії Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними трьох поінформованих джерел, протягом останніх кількох тижнів у головних портах країни були мобілізовані команди митних службовців для проведення суворих перевірок партій напівпровідників.

Перевірки розпочалися з метою переконатися, що місцеві компанії припиняють замовлення спеціально адаптованих для Китаю чипів Nvidia, після того як китайські регулятори надали рекомендації утриматися від їх купівлі, розповіли співрозмовники.

Під нагляд потрапили процесори Nvidia H20 та RTX Pro 6000D, розроблені відповідно до американських експортних обмежень, щоб компанія зі Силіконової долини могла зберегти частку ринку в Китаї.

Однак, за словами одного зі співрозмовників, останнім часом перевірки поширили й на всі інші передові напівпровідникові продукти — зокрема, щоб ефективніше боротися з контрабандою високотехнологічних чипів, які порушують експортні обмеження США.

Раніше китайська митниця не втручалася в імпорт мікрочипів, якщо на кордоні сплачувалися належні мита. FT повідомила, що щонайменше на $1 млрд найпотужніших ШІ-чипів Nvidia було ввезено в Китай контрабандою і продано протягом трьох місяців, починаючи з травня.

Ця жорстка кампанія на кордонах свідчить про рішучість Пекіна забезпечити, щоб його технологічні компанії позбулися залежності від американських технологій і допомогли країні виграти "гонку ШІ" зі США.

Китай має намір спрямувати ресурси на підтримку власних виробників чипів, щоб вони наздогнали конкурентів за рівнем продуктивності та виробничих потужностей.

Окрім посилення прикордонного контролю, деякі митники також перевіряють, чи не подавали компанії раніше неправдивих декларацій щодо імпорту передових напівпровідникових продуктів, повідомили двоє співрозмовників.

Фото 2 — Китай розпочав митну кампанію проти чипів Nvidia зі штучним інтелектом
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Минулого тижня Financial Times також повідомила, що американська трейдингова компанія Tower Research перебуває під слідством за підозрою у контрабанді обладнання, включно з передовими чипами. Розслідування є частиною нової хвилі контролю за імпортом.

Китайські регулятори, очолювані Державною адміністрацією з питань кіберпростору (CAC), у середині вересня наказали великим технологічним компаніям, включно з ByteDance та Alibaba, припинити замовлення та тестування всіх продуктів Nvidia. Нові митні перевірки проводяться у координації з цією адміністрацією.

Ці вказівки з’явилися лише через два місяці після того, як Nvidia оголосила, що попередня заборона експорту моделі H20 була знята адміністрацією Дональда Трампа, і водночас представила RTX Pro 6000D — спрощену версію ШІ-чипа для китайського ринку.

Як повідомляє FT, останні кроки Пекіна пов’язані з тим, що високопосадовці дійшли висновку: вітчизняні китайські чипи вже досягли рівня продуктивності, співставного з адаптованими моделями Nvidia для Китаю.

Крім того, Китай планує утричі збільшити виробництво передових напівпровідників уже наступного року, щоб задовольнити попит, який раніше покривала Nvidia.

Автор:
Кейт Щеглова