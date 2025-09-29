Huawei подвоїть виробництво ШІ-чипів на тлі проблем Nvidia в Китаї

Huawei Technologies готується подвоїти виробництво своїх найпотужніших чипів штучного інтелекту Ascend 910C у 2025 році, прагнучи зміцнити позиції на китайському ринку напівпровідників, де Nvidia зіштовхується з геополітичними труднощами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, компанія планує випустити близько 600 тис. чипів Ascend 910C наступного року — удвічі більше, ніж у 2024-му. Загалом виробництво лінійки Ascend у 2026 році може зрости до 1,6 млн кристалів.

Це свідчить про технологічний прорив Huawei та її партнера SMIC, які поступово долають обмеження, накладені санкціями США.

Попри відставання від Nvidia за продуктивністю, чипи Huawei користуються попитом серед китайських технологічних гігантів — Alibaba, Tencent, DeepSeek, які потребують мільйони процесорів для розвитку штучного інтелекту.

Натомість Nvidia через державний контроль фактично втратила китайський ринок: модель H20, створена спеціально для Китаю, у другому кварталі не зафіксувала жодних продажів.

У вересні Huawei публічно представила своє бачення розвитку ШІ-напрямку на найближчі три роки, включаючи нові покоління чипів Ascend 950, 960 та 970, які поступово вийдуть на ринок до 2028 року. Також компанія працює над більш радикальними рішеннями — від багатокристальних чипсетів до технології UnifiedBus, яка дозволяє об’єднувати до 15 488 чипів в єдину систему.

Якщо плани Huawei реалізуються, компанія стане головним гравцем на китайському ринку ШІ-процесорів і ключовим інструментом у стратегії Пекіна зі зменшення залежності від західних технологій.

Нагадаємо, Huawei у вересні оголосила про запуск нових обчислювальних систем для штучного інтелекту на базі власних чипів Ascend, посилюючи тиск на американського конкурента Nvidia.