Huawei удвоит производство ШИ-чипов на фоне проблем Nvidia в Китае

Huawei расширяет производство чипов для AI / Depositphotos

Huawei Technologies готовится удвоить производство своих мощных чипов искусственного интеллекта Ascend 910C в 2025 году, стремясь укрепить позиции на китайском рынке полупроводников, где Nvidia сталкивается с геополитическими трудностями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источников, компания планирует выпустить около 600 тыс. чипов Ascend 910C в следующем году – вдвое больше, чем в 2024-м. В целом производство линейки Ascend в 2026 году может возрасти до 1,6 млн. кристаллов.

Это свидетельствует о технологическом прорыве Huawei и его партнере SMIC, постепенно преодолевающих ограничения, наложенные санкциями США.

Несмотря на отставание от Nvidia по производительности, чипы Huawei имеют спрос среди китайских технологических гигантов — Alibaba, Tencent, DeepSeek, которые нуждаются в миллионах процессоров для развития искусственного интеллекта.

В то же время Nvidia из-за государственного контроля фактически потеряла китайский рынок: модель H20, созданная специально для Китая, во втором квартале не зафиксировала никаких продаж.

В сентябре Huawei публично представила свое видение развития ИИ-направления на ближайшие три года, включая новые поколения чипов Ascend 950, 960 и 970, которые постепенно выйдут на рынок к 2028 году. Также компания работает над более радикальными решениями – от многокристальных чипсетов до технологии UnifiedBus, позволяющей объединять до 15 488 чипов в единую систему.

Если планы Huawei реализуются, компания станет основным игроком на китайском рынке ШИ-процессоров и ключевым инструментом в стратегии Пекина по уменьшению зависимости от западных технологий.

Напомним, Huawei в сентябре объявила о запуске новых вычислительных систем для искусственного интеллекта на базе собственных чипов Ascend, усиливая давление на американского конкурента Nvidia.

Автор:
Татьяна Гойденко