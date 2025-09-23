Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, объединив две компании-лидеры в сфере ИИ

Компания Nvidia, производитель микрочипов, инвестирует до $100 млрд в OpenAI и будет поставлять ей дата-центровые чипы, заявили компании в понедельник. Это партнерство объединяет двух известнейших лидеров в мировой гонке искусственного интеллекта.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал The Guardian.

Соглашение, по которому Nvidia начнет поставлять чипы уже в конце 2026 года, предусматривает две отдельные, но взаимосвязанные транзакции, сообщил человек, приближенный к OpenAI. Стартап будет платить Nvidia деньгами за чипы, а Nvidia будет инвестировать в OpenAI, получая неконтрольный пакет акций, уточнил источник.

Первые $10 млрд инвестиций Nvidia в OpenAI, стоимость которой недавно оценивалась в $500 млрд, будут осуществлены после того, как компании заключат окончательное соглашение о покупке OpenAI чипов Nvidia.

Ранее Nvidia профинансировала OpenAI инвестицией в $6,6 млрд. Производитель ChatGPT обязался передавать 49% своей прибыли Microsoft после инвестиции в $13 млрд, осуществленной в 2023 году. OpenAI находится в сложном и многократно обжалованном процессе преобразования в коммерческую компанию.

Компании обнародовали письмо о намерениях по знаковому стратегическому сотрудничеству по развертыванию не менее 10 ГВт чипов Nvidia для инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI.

"Все начинается с вычислений, - заявил в релизе Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI. - Вычислительная инфраструктура станет основой экономики будущего, и мы используем то, что строим вместе с Nvidia, чтобы создавать новые прорывы в сфере ИИ и предоставлять их людям и бизнесам в масштабах".

Ранее Альтман отмечал, что компания ограничена доступом к вычислительным мощностям, которые чаще всего измеряются количеством графических процессоров (GPU), позволяющих продуктам искусственного интеллекта отвечать на запросы пользователей.

Ожидается, что компании финализуют детали партнерства в ближайшие недели, а первая фаза развертывания стартует во второй половине 2026 года.