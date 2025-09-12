Запланована подія 2

OpenAI и Nvidia инвестируют миллиарды в крупный проект ИИ-инфраструктуры в Британии

OpenAI, Nvidia, ШИ
OpenAI и Nvidia инвестируют миллиарды в ИИ-инфраструктуру / Depositphotos

Генеральные директора OpenAI и Nvidia – Сэм Альтман и Дженсен Хуанг – готовятся объявить о миллиардных инвестициях в строительство дата-центров в Великобритании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Компании будут работать над инициативой вместе с лондонской компанией Nscale Global Holdings, которая уже заявляла о намерениях вложить 2,5 млрд долларов в британскую индустрию дата-центров и специализируется на инфраструктуре для искусственного интеллекта.

В частности, Nscale приобрела участок в Лафтоне (Эссекс), где планирует разместить до 45 000 суперчипов Nvidia GB200, специально разработанных для ИИ.

Ожидается, что OpenAI готова потратить миллиарды долларов в рамках плана, который усугубит ее присутствие в Европе. Для компании это стратегический шаг, ведь на европейском рынке действуют более жесткие регуляции и высшее общественное недоверие к технологиям Кремниевой долины.

Участие в анонсе примут Сэм Альтман (OpenAI) и Дженсен Хуанг (Nvidia), которые прибудут в Великобританию вместе с американской бизнес-делегацией. Ожидается, что во время визита Трампа будут представлены общие планы американских компаний по десяткам миллиардов долларов инвестиций в страну.

Отмечается, что еще в январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил программу турбоускорения ИИ, направленную на развитие дата-центров и производство чипов. Уже в мае OpenAI объявила о плане OpenAI for Countries, предусматривающем строительство центров обработки данных за пределами США. В июле компания подтвердила, что станет основным клиентом нового дата-центра в Норвегии, построенного Nscale при поддержке инвестора Aker ASA.

Несмотря на масштабность, европейские проекты OpenAI пока уступают инвестициям в США и ОАЭ. К примеру, проект Stargate в Америке рассчитан на 4,5 ГВт мощности с общими затратами до 500 млрд долларов при участии SoftBank и Oracle.

Автор:
Татьяна Гойденко