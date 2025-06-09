"Выжить в эпоху ИИ означает взаимодействовать с ним": Великобритания вместе с Nvidia запускает амбициозное видение ИИ на London Tech Week

Это утро открытие London Tech Week 2025 стало знаковым событием для позиции Великобритании в глобальной гонке по искусственному интеллекту. Об этом сообщает эксперт по ИИ-регулированию и тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова эксклюзивно для Delo.ua.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Открывая будущее: Стармер и Хуанг задают курс на лидерство в ИИ на LTW 2025

Премьер-министр Кир Стармер и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступили вместе на главной сцене Olympia в Лондоне, представляя амбициозную дорожную карту для будущего Британии, построенного на ИИ.

"Существует лишь один способ выжить в технологии, которая двигается так быстро, как ИИ, — сказал Хуанг. — И это взаимодействовать с ней".

Кір Стармер і Дженсен Хуанг. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

От государственного сектора до образования, инфраструктуры и предприятий — месседж был однозначным: ИИ должно быть принято, понятно и внедрено на каждом уровне общества. Хуанг и Стармер подчеркнули, что искусственный интеллект не заменит людей, а наоборот — "сделает людей более человечными", усилит их возможности, повысит производительность и создаст новые возможности во всех сферах.

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

"Не просто потребитель, а творец": национальная миссия Стармера в сфере ИИ

Британский премьер-министр очертил комплексную стратегию, которая обеспечит Великобритании статус "создателя ИИ, а не его потребителя". Среди ключевых инициатив:

Инвестиции в мощности вычислительной техники на сумму £1 миллиард, что позволит увеличить возможности Великобритании в сфере ИИ в двадцать раз.

Программа обучения с акцентом на технологии для 1 миллиона молодых людей и 7,5 миллиона работников к 2030 году.

Полная интеграция ИИ во все правительственные ведомства для повышения эффективности государственного сектора.

Внедрение инструмента планирования на базе ИИ, который за секунды оцифровывает рукописные формы, сейчас проходит тестирование в британских муниципалитетах.

Подтверждение, что Liquidity Group разместит свою европейскую штаб-квартиру стоимостью £1,5 млрд в Лондоне – это "голос доверия" британскому технологическому сектору.

"ИИ принесет большие изменения, — сказал Стармер. — И наша ответственность — принять их, не только для роста и инноваций, но и для безопасности, публичных услуг и лучшего будущего наших детей".

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Ускорение Nvidia в Великобритании: инфраструктура, таланты и суверенный ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и Кир Стармер представили масштабный проект развития ИИ на London Tech Week.

Был анонсирован ряд инициатив по усилению инфраструктуры, научных исследований и промышленного потенциала Великобритании, чтобы помочь стране стать "творцом, а не потребителем ИИ".

Американский производитель чипов Nvidia, один из лидеров в глобальной гонке за ИИ, анонсировал первый в Великобритании Форум индустрии суверенного ИИ (далее – AI Forum) в партнерстве с ведущими британскими компаниями. Среди основателей – BAE Systems, BT, Babcock, National Grid и Standard Chartered.

"Великобритания — третья по величине экосистема венчурного капитала в сфере ИИ в мире, — сказал Хуанг. — Но ей не хватает одного — инфраструктуры. Именно поэтому объявление Кира Стармера о дополнительных инвестициях в вычислительные мощности так важно".

Дженсен Хуанг. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Этот пробел в инфраструктуре уже начинают восполнять:

Nscale — платформа суверенных вычислений ИИ, поддерживаемая компанией DigitalBridge, планирует установить 10 000 новейших GPU Nvidia к концу 2026 года, что обеспечит безопасное масштабное обучение моделей в Великобритании.

Nebius – европейский поставщик облачной инфраструктуры, подключит 4 000 GPU для нужд научных учреждений и публичных сервисов в Великобритании и ЕС.

Инициатива по AI Forum сосредоточится на фундаментальных моделях ИИ, климатических исследованиях и ускоренных вычислениях, поддерживаемых инвестицией в образование на сумму £185 миллионов, направленной на развитие AI-кадровых потоков в школах и университетах.

Nvidia также планирует обучить 100 000 человек в Великобритании к 2030 году в сфере ИИ и новейших технологий.

Компания объявила о расширении своей программы Inception и новых партнерствах с Barclays Eagle Labs и Microsoft, которые создадут рабочие пространства, ориентированные на ИИ, для 150 стартапов в Лондоне.

Кроме того, Nvidia будет сотрудничать с финансовым регулятором FCA для ускорения безопасных экспериментов с ИИ в финансовом секторе и регулировании.

"Благодаря ИИ скоро каждая отрасль в Великобритании станет технологичной", — сказал Хуанг.

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Великобритания: "Золотая середина" для ИИ

Хуанг охарактеризовал Великобританию как идеальное место для развития ИИ: "С такими замечательными университетами, как Оксфорд, Кембридж, UCL (University College London – ред.), Институт Тьюринга и зрелой экосистемой венчурного капитала, Великобритания находится в "золотой середине" для идеального места для Великобритании.