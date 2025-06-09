- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Выжить в эпоху ИИ означает взаимодействовать с ним": Великобритания вместе с Nvidia запускает амбициозное видение ИИ на London Tech Week
Это утро открытие London Tech Week 2025 стало знаковым событием для позиции Великобритании в глобальной гонке по искусственному интеллекту. Об этом сообщает эксперт по ИИ-регулированию и тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова эксклюзивно для Delo.ua.
Открывая будущее: Стармер и Хуанг задают курс на лидерство в ИИ на LTW 2025
Премьер-министр Кир Стармер и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступили вместе на главной сцене Olympia в Лондоне, представляя амбициозную дорожную карту для будущего Британии, построенного на ИИ.
"Существует лишь один способ выжить в технологии, которая двигается так быстро, как ИИ, — сказал Хуанг. — И это взаимодействовать с ней".
От государственного сектора до образования, инфраструктуры и предприятий — месседж был однозначным: ИИ должно быть принято, понятно и внедрено на каждом уровне общества. Хуанг и Стармер подчеркнули, что искусственный интеллект не заменит людей, а наоборот — "сделает людей более человечными", усилит их возможности, повысит производительность и создаст новые возможности во всех сферах.
"Не просто потребитель, а творец": национальная миссия Стармера в сфере ИИ
Британский премьер-министр очертил комплексную стратегию, которая обеспечит Великобритании статус "создателя ИИ, а не его потребителя". Среди ключевых инициатив:
- Инвестиции в мощности вычислительной техники на сумму £1 миллиард, что позволит увеличить возможности Великобритании в сфере ИИ в двадцать раз.
- Программа обучения с акцентом на технологии для 1 миллиона молодых людей и 7,5 миллиона работников к 2030 году.
- Полная интеграция ИИ во все правительственные ведомства для повышения эффективности государственного сектора.
- Внедрение инструмента планирования на базе ИИ, который за секунды оцифровывает рукописные формы, сейчас проходит тестирование в британских муниципалитетах.
- Подтверждение, что Liquidity Group разместит свою европейскую штаб-квартиру стоимостью £1,5 млрд в Лондоне – это "голос доверия" британскому технологическому сектору.
"ИИ принесет большие изменения, — сказал Стармер. — И наша ответственность — принять их, не только для роста и инноваций, но и для безопасности, публичных услуг и лучшего будущего наших детей".
Ускорение Nvidia в Великобритании: инфраструктура, таланты и суверенный ИИ
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и Кир Стармер представили масштабный проект развития ИИ на London Tech Week.
Был анонсирован ряд инициатив по усилению инфраструктуры, научных исследований и промышленного потенциала Великобритании, чтобы помочь стране стать "творцом, а не потребителем ИИ".
Американский производитель чипов Nvidia, один из лидеров в глобальной гонке за ИИ, анонсировал первый в Великобритании Форум индустрии суверенного ИИ (далее – AI Forum) в партнерстве с ведущими британскими компаниями. Среди основателей – BAE Systems, BT, Babcock, National Grid и Standard Chartered.
"Великобритания — третья по величине экосистема венчурного капитала в сфере ИИ в мире, — сказал Хуанг. — Но ей не хватает одного — инфраструктуры. Именно поэтому объявление Кира Стармера о дополнительных инвестициях в вычислительные мощности так важно".
Этот пробел в инфраструктуре уже начинают восполнять:
- Nscale — платформа суверенных вычислений ИИ, поддерживаемая компанией DigitalBridge, планирует установить 10 000 новейших GPU Nvidia к концу 2026 года, что обеспечит безопасное масштабное обучение моделей в Великобритании.
- Nebius – европейский поставщик облачной инфраструктуры, подключит 4 000 GPU для нужд научных учреждений и публичных сервисов в Великобритании и ЕС.
Инициатива по AI Forum сосредоточится на фундаментальных моделях ИИ, климатических исследованиях и ускоренных вычислениях, поддерживаемых инвестицией в образование на сумму £185 миллионов, направленной на развитие AI-кадровых потоков в школах и университетах.
Nvidia также планирует обучить 100 000 человек в Великобритании к 2030 году в сфере ИИ и новейших технологий.
Компания объявила о расширении своей программы Inception и новых партнерствах с Barclays Eagle Labs и Microsoft, которые создадут рабочие пространства, ориентированные на ИИ, для 150 стартапов в Лондоне.
Кроме того, Nvidia будет сотрудничать с финансовым регулятором FCA для ускорения безопасных экспериментов с ИИ в финансовом секторе и регулировании.
"Благодаря ИИ скоро каждая отрасль в Великобритании станет технологичной", — сказал Хуанг.
Великобритания: "Золотая середина" для ИИ
Хуанг охарактеризовал Великобританию как идеальное место для развития ИИ: "С такими замечательными университетами, как Оксфорд, Кембридж, UCL (University College London – ред.), Институт Тьюринга и зрелой экосистемой венчурного капитала, Великобритания находится в "золотой середине" для идеального места для Великобритании.