"Вижити в епоху ШІ означає взаємодіяти з ним": Велика Британія разом із Nvidia запускає амбітне бачення ШІ на London Tech Week

Цього ранку відкриття London Tech Week 2025 стало знаковою подією для позиції Великої Британії у глобальних перегонах зі штучного інтелекту. Про це повідомляє експертка з ШІ-регулювання та тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова ексклюзивно для Delo.ua.

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Відкриваючи майбутнє: Стармер і Хуанг задають курс на лідерство в ШІ на LTW 2025

Прем’єр-міністр Кір Стармер і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг виступили разом на головній сцені Olympia у Лондоні, презентуючи амбітну дорожню карту для майбутнього Британії, побудованого на ШІ.

"Існує лише один спосіб вижити в технології, яка рухається так швидко, як ШІ, — сказав Хуанг. — І це — взаємодіяти з нею".

Кір Стармер і Дженсен Хуанг. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Від державного сектору до освіти, інфраструктури та підприємств — меседж був однозначним: ШІ має бути прийнятим, зрозумілим і впровадженим на кожному рівні суспільства. Хуанг і Стармер наголосили, що штучний інтелект не замінить людей, а навпаки — "зробить людей більш людяними", підсилить їхні можливості, підвищить продуктивність і створить нові можливості в усіх галузях.

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

"Не просто споживач, а творець": національна місія Стармера в сфері ШІ

Британський прем’єр-міністр окреслив комплексну стратегію, що забезпечить Великій Британії статус "творця ШІ, а не його споживача". Серед ключових ініціатив:

Інвестиції у потужності обчислювальної техніки на суму £1 мільярд, що дозволить збільшити можливості Великої Британії у сфері ШІ у двадцять разів.

Програма навчання з акцентом на технології для 1 мільйона молодих людей і 7,5 мільйона працівників до 2030 року.

Повна інтеграція ШІ в усі урядові відомства для підвищення ефективності державного сектору.

Впровадження інструменту планування на базі ШІ, який за секунди оцифровує рукописні форми — зараз проходить тестування у британських муніципалітетах.

Підтвердження, що Liquidity Group розмістить свою європейську штаб-квартиру вартістю £1,5 млрд у Лондоні — це "голос довіри" британському технологічному сектору.

"ШІ принесе великі зміни, — сказав Стармер. — І наша відповідальність — прийняти їх, не лише задля зростання і інновацій, а й для безпеки, публічних послуг та кращого майбутнього наших дітей".

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Прискорення Nvidia у Великій Британії: інфраструктура, таланти та суверенний ШІ

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг і Кір Стармер представили масштабний проєкт розвитку ШІ на London Tech Week.

Було анонсовано низку ініціатив для посилення інфраструктури, наукових досліджень та промислового потенціалу Великої Британії, щоб допомогти країні стати "творцем, а не споживачем ШІ".

Американський виробник чипів Nvidia, один із лідерів у глобальних перегонах за ШІ, анонсував перший у Великій Британії Форум індустрії суверенного ШІ (далі – AI Forum) у партнерстві з провідними британськими компаніями. Серед засновників — BAE Systems, BT, Babcock, National Grid і Standard Chartered.

"Велика Британія — третя за величиною екосистема венчурного капіталу в сфері ШІ у світі, — сказав Хуанг. — Але їй бракує одного — інфраструктури. Саме тому оголошення Кіра Стармера про додаткові інвестиції у обчислювальні потужності так важливе".

Дженсен Хуанг. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Цю прогалину в інфраструктурі вже починають заповнювати:

Nscale — платформа суверенних обчислень ШІ, яку підтримує компанія DigitalBridge, планує встановити 10 000 найновіших GPU Nvidia до кінця 2026 року, що забезпечить безпечне масштабне навчання моделей у Великій Британії.

Nebius — європейський постачальник хмарної інфраструктури, підключить 4 000 GPU для потреб наукових установ і публічних сервісів у Великій Британії та ЄС.

Ініціатива з AI Forum зосередиться на фундаментальних моделях ШІ, кліматичних дослідженнях та прискорених обчисленнях, підтримуваних інвестицією у освіту на суму £185 мільйонів, спрямованою на розвиток AI-кадрових потоків у школах та університетах.

Nvidia також планує навчити 100 000 людей у Великій Британії до 2030 року у сфері ШІ та новітніх технологій.

Компанія оголосила про розширення своєї програми Inception та нові партнерства з Barclays Eagle Labs і Microsoft, що створять робочі простори, орієнтовані на ШІ, для 150 стартапів у Лондоні.

Крім того, Nvidia співпрацюватиме з фінансовим регулятором FCA для прискорення безпечних експериментів із ШІ у фінансовому секторі та регулюванні.

"Завдяки ШІ скоро кожна галузь у Великій Британії стане технологічною", — сказав Хуанг.

London Tech Week 2025. Фото: Кейт Щеглова для Delo.ua

Велика Британія: "Золота середина" для ШІ

Хуанг охарактеризував Велику Британію як ідеальне місце для розвитку ШІ: "З такими чудовими університетами, як Оксфорд, Кембридж, UCL (University College London – ред.), Інститут Тьюрінга та зрілою екосистемою венчурного капіталу, Велика Британія перебуває у "золотій середині" для ШІ. Це ідеальне місце для інвестицій".