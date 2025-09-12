OpenAI та Nvidia інвестують мільярди у великий проєкт ШІ-інфраструктури у Британії

Генеральні директори OpenAI та Nvidia — Сем Альтман і Дженсен Хуанг — готуються оголосити про мільярдні інвестиції у будівництво дата-центрів у Великій Британії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Компанії працюватимуть над ініціативою разом із лондонською компанією Nscale Global Holdings яка вже заявляла про наміри вкласти 2,5 млрд доларів у британську індустрію дата-центрів і спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту.

Зокрема, Nscale придбала ділянку в Лафтоні (Ессекс), де планує розмістити до 45 000 суперчіпів Nvidia GB200, спеціально розроблених для ШІ.

Очікується, що OpenAI готова витратити мільярди доларів у рамках плану, який посилить її присутність у Європі. Для компанії це стратегічний крок, адже на європейському ринку діють жорсткіші регуляції та вище суспільне недовір’я до технологій Кремнієвої долини.

Участь в анонсі візьмуть Сем Альтман (OpenAI) та Дженсен Хуанг (Nvidia), які прибудуть до Великої Британії разом з американською бізнес-делегацією. Очікується, що під час візиту Трампа будуть представлені загальні плани американських компаній щодо десятків мільярдів доларів інвестицій у країну.

Зазначається, що ще усічні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представив програму турбоприскорення ШІ, спрямовану на розвиток дата-центрів і виробництво чіпів. Вже у травні OpenAI оголосила про план OpenAI for Countries, який передбачає будівництво центрів обробки даних за межами США. У липні компанія підтвердила, що стане основним клієнтом нового дата-центру в Норвегії, збудованого Nscale за підтримки інвестора Aker ASA.

Попри масштабність, європейські проєкти OpenAI поки поступаються інвестиціям у США та ОАЕ. Наприклад, проєкт Stargate в Америці розрахований на 4,5 ГВт потужності із загальними витратами до 500 млрд доларів за участі SoftBank та Oracle.