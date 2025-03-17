ИИ заменит каждого десятого чиновника в Великобритании к 2030 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует представить масштабные реформы государственного управления, чтобы "работать в интересах людей" и обеспечить стабильность в новую эпоху глобальной "нестабильности", сообщает AI4Future.

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Стармер пообещал использовать ИИ и автоматизацию, чтобы сократить жир в государственном аппарате и уменьшить влияние автономных органов.

Кроме того, министр канцелярии Пат Макфадден отметил, что изменения будут включать оплату труда, связанную с результатами работы, для старших государственных служащих, а также программу "взаимно согласованных выходов", чтобы облегчить увольнение неэффективных сотрудников — о чем премьер-министр не упомянул сегодня утром.

Он также отметил, что министры постараются до 2030 года добиться того, чтобы каждый десятый государственный служащий работал в сфере цифровых технологий.

Разъясняя позицию правительства, министр науки и технологий Великобритании Питер Кайл предупредил, что количество работников госслужбы "уменьшится", поскольку искусственный интеллект будет использоваться в государственных учреждениях для повышения эффективности.

Выступая в эфире SkyNews Breakfast с Уилфредом Фростом, Кайл сослался на исследование, возглавлявшее его ведомство. В нем говорится, что введение ИИ позволило бы правительству сэкономить £45 млрд благодаря повышению производительности и эффективности.

"Более половины или примерно половина всех транзакций правительство осуществляет в аналоговом формате, – сказал он. – HMRC ежедневно отвечает на звонки 100 000 раз – это не тот подход, по которому должно работать правительство. Так нельзя управлять страной в 2020-х".

Добавим, что внедрение искусственного интеллекта (ШИ) влияет на глобальный рынок труда, изменяя роли, требования к работникам и перспективы занятости. 41% компанийпланируют сократить штат к 2030 году из-за автоматизации задач с помощью ИИ.