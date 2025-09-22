Запланована подія 2

В Абу-Даби открыли первый на Ближнем Востоке центр технологий ИИ с участием Nvidia

Nvidia, деревья
Nvidia сотрудничает с ОАЭ. / Википедия

Институт технологических инноваций (ИТИ) Абу-Даби и компания Nvidia открыли совместную исследовательскую лабораторию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот центр сосредотачивается на разработке моделей искусственного интеллекта следующего поколения и робототехнических платформ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

В ходе визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива в мае ОАЭ подписали многомиллиардное соглашение о строительстве одного из крупнейших в мире центров обработки данных в Абу-Даби с использованием американских технологий.

Благодаря этим договоренностям в ОАЭ создан первый центр технологий искусственного интеллекта Nvidia на Ближнем Востоке. Он объединяет исследование ИТИ с вычислительными возможностями Nvidia. Благодаря партнерству институт получит доступ к специализированным графическим процессорам, в частности, чипу Thor, который, по словам генерального директора института Наджвы Аараджа, предназначен для передовых роботизированных систем. Институт уже работает над гуманоидами, четвероногими работами и роботизированными руками.

Аараджа также сообщил, что обсуждения совместной лаборатории начались около года назад, и в центре будут работать команды с обеих сторон, а также будет нанято больше персонала специально для этого проекта.

ИТИ является подразделением Совета по передовым технологиям, правительственного учреждения Абу-Даби. Создание центра является частью стратегии ОАЭ, направленной на то, чтобы стать лидером в сфере ИИ.

Объединенные Арабские Эмираты как крупный экспортер нефти инвестируют значительные средства в развитие ИИ.

Напомним, корпорация Nvidia согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в корпорацию Intel и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и центров обработки данных.

Автор:
Татьяна Ковальчук