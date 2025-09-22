Запланована подія 2

В Абу-Дабі відкрили перший на Близькому Сході центр технологій ШІ за участю Nvidia

Nvidia, дерева
Nvidia співпрацює з ОАЕ. / Вікіпедія

Інститут технологічних інновацій (ІТI) Абу-Дабі та компанія Nvidia відкрили спільну дослідницьку лабораторію в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Цей центр зосереджується на розробці моделей штучного інтелекту (ШІ) наступного покоління та робототехнічних платформ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Під час візиту президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки у травні ОАЕ підписали багатомільярдну угоду про будівництво одного з найбільших у світі центрів обробки даних в Абу-Дабі з використанням американських технологій.

Завдяки цим домовленостям в ОАЕ створено перший центр технологій штучного інтелекту Nvidia на Близькому Сході. Він об'єднує дослідження ІТI з обчислювальними можливостями Nvidia. Завдяки партнерству інститут отримає доступ до спеціалізованих графічних процесорів, зокрема чіпа Thor, який, за словами генерального директора інституту Наджви Аараджа, призначений для передових роботизованих систем. Інститут вже працює над гуманоїдами, чотириногими роботами та роботизованими руками.

Аараджа також повідомив, що обговорення спільної лабораторії розпочалися близько року тому, і в центрі працюватимуть команди з обох сторін, а також буде найнято більше персоналу спеціально для цього проєкту.

ІТI є підрозділом Ради з передових технологій, урядової установи Абу-Дабі. Створення центру є частиною стратегії ОАЕ, спрямованої на те, щоб стати лідером у сфері ШІ.

Об’єднані Арабські Емірати, як великий експортер нафти, інвестують значні кошти в розвиток ШІ.

Нагадаємо, корпорація Nvidia погодилася інвестувати 5 мільярдів доларів у корпорацію Intel, та заявила, що обидві компанії спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних.

Автор:
Тетяна Ковальчук