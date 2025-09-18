Nvidia інвестує $5 млрд в свого конкурента Intel та планує спільно розробляти чипи

Корпорація Nvidia погодилася інвестувати 5 мільярдів доларів у корпорацію Intel, та заявила, що обидві компанії спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Що отримає кожна компанія

За угодою, Nvidia купить акції Intel за ціною 23,28 долара за штуку. Завдяки цій співпраці Intel отримає доступ до графічної технології Nvidia, яку інтегрує у свої майбутні чипи для ПК.

Водночас Intel постачатиме свої процесори для продуктів центрів обробки даних, що базуються на апаратному забезпеченні Nvidia.

Завдяки співпраці з Nvidia, Intel зможе створювати потужні чипи з покращеною графікою. Це дозволить їй ефективніше конкурувати з AMD, яка зараз захоплює ринок настільних комп'ютерів і ноутбуків.

Хоча Nvidia розглядає можливість передачі частини виробництва Intel, поки що таких планів немає.

Акції Intel зросли

Новина миттєво вплинула на ринок: акції Intel зросли на 26% під час передринкових торгів. Ця інвестиція є частиною ширшої фінансової підтримки Intel, яка включає угоду з урядом США про придбання 10% акцій, а також інвестиції на $2 млрд від японської SoftBank Group Corp.

Nvidia, чия ринкова капіталізація перевищує $4 трлн, надає фінансову підтримку та доступ до своїх передових технологій компанії, яка колись була абсолютним лідером ринку.

Дженсен Хуанг, головний виконавчий директор Nvidia, назвав співпрацю "історичною", що об'єднує технології штучного інтелекту Nvidia з процесорами та екосистемою Intel. Він зазначив, що це партнерство закладає основу для наступної ери обчислень.

Зі свого боку, Ліп-Бу Тан, генеральний директор Intel, наголосив, що компанія цінує довіру Nvidia. Це партнерство допоможе Intel краще конкурувати з Advanced Micro Devices Inc. (AMD), яка останнім часом нарощує свою частку ринку.

Нагадаємо, американські гіганти з виробництва чипів Nvidia і AMD погодилися віддавати уряду США 15% свого доходу від продажів чипів до Китаю. Ця домовленість є умовою для отримання експортних ліцензій.