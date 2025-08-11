Nvidia та AMD платитимуть США 15% доходу від продажу чипів у Китаї

Американські гіганти з виробництва чіпів Nvidia і AMD погодилися віддавати уряду США 15% свого доходу від продажів чіпів до Китаю. Ця домовленість є умовою для отримання експортних ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела, близького до переговорів, Nvidia зобов’язується відраховувати 15% від продажів свого прискорювача H20, призначеного для Китаю, а AMD — таку саму частку від доходів за чип MI308. Ця угода, як вважається, є частиною послідовної політики адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованої на отримання фінансових вигод для США в обмін на торговельні поступки.

Минулого тижня адміністрація Трампа почала видавати ліцензії, що дозволяють Nvidia і AMD відновити продажі своїх чіпів, орієнтованих на Китай. Обом компаніям було заборонено продавати продукцію в Китаї раніше цього року на тлі гострого торгового спору між найбільшими економіками світу.

Однак поліпшення відносин між Вашингтоном і Пекіном за останні два місяці призвело до того, що адміністрація Трампа дозволила відновлення деяких продажів чіпів.

Представник Nvidia заявив, що компанія дотримується експортних правил США. Він також зазначив, що хоча постачання чипів H20 до Китаю призупинено вже кілька місяців, компанія сподівається на правила, які дозволять американським виробникам конкурувати на китайському ринку. AMD на запит про коментар не відповіла.

Реакція ринку

На тлі цих новин акції компаній знизилися. Акції Nvidia впали на 1,5%, а акції AMD — приблизно на 3% на передринкових торгах у понеділок.

Ця угода є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, що включають загрозу введення 100% тарифів на імпортовані чипи. Однак, за даними аналітиків, ці тарифи торкнуться лише невеликої кількості виробників, оскільки більшість великих компаній уже мають інвестиції або окремі торговельні домовленості зі США.

Нагадаємо, у квітні американські політики заявили, що китайська фірма DeepSeek, яка займається штучним інтелектом, небезпечна для США. Вони попросили компанію Nvidia надати дані про продажі мікросхем, які, ймовірно, були використані стартапом для створення їхньої передової моделі чат-бота.