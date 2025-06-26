Nvidia обійшла Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією світу

Акції виробника мікросхем Nvidia досягли нового історичного максимуму в середу, продовжуючи стрімке зростання компанії-лідера у виробництві чіпів для штучного інтелекту. Цінні папери зросли на 4,3% до 154,31 долара за акцію, подолавши попередній рекорд, встановлений у січні цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Завдяки денному зростанню ринкова капіталізація Nvidia сягнула близько 3,77 трільйона доларів, що дозволило їй випередити Microsoft Corp. з показником 3,66 трільйона доларів і стати найбільшою компанією світу за капіталізацією.

Поточний рекорд є лише останньою віхою у вражаючому зростанні компанії. Від квітневого мінімуму акції Nvidia зросли на 63%, що додало майже 1,5 трильйона доларів до ринкової вартості компанії.

Каталізатором останнього зростання стали нещодавні фінансові звіти Nvidia, які продемонстрували стабільне зростання та позитивні перспективи, незважаючи на обмеження продажів передових напівпровідників у Китаї.

Ключові клієнти компанії — Microsoft, Meta Platforms, Alphabet та Amazon, які забезпечують понад 40% доходу Nvidia, продовжують агресивно інвестувати в розбудову інфраструктури штучного інтелекту.

Вloomberg зазначає, що компанія, яка була маловідомою ще кілька років тому, сьогодні стала символом бума штучного інтелекту і, можливо, найважливішою акцією на Уолл-стріт.

Попри стрімке зростання, експерти вважають акції Nvidia досі привабливими для інвестицій. Цінні папери торгуються за ціною, що в 31,5 рази перевищує очікуваний 12-місячний прибуток — це нижче 10-річного середнього показника компанії.

Коефіцієнт PEG акції становить близько 0,9, що є найнижчим показником серед компаній "Чудової сімки". Майже 90% аналітиків, за якими стежить Bloomberg, рекомендують купувати акції Nvidia.

Згідно з даними Bank of America, Nvidia належить лише 74% фондів, що займають довгі позиції. Це менше, ніж у Amazon, Apple та Microsoft (91%), що може свідчити про потенціал додаткових покупок у найближчі тижні.

Акції торгуються на 12% нижче середньої цільової ціни аналітиків, що вказує на очікування продовження позитивного тренду.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року акції Nvidia зросли до рекордного рівня, завдяки чому компанія досягла ринкової капіталізації понад 3,6 трильйона доларів США і випередила Apple, ставши найдорожчою корпорацією світу.