Nvidia и AMD будут платить США 15% дохода от продажи чипов в Китае

Американские гиганты по производству чипов Nvidia и AMD согласились отдавать правительству США 15% своего дохода от продаж чипов в Китай. Эта договоренность является условием получения экспортных лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, близкого к переговорам, Nvidia обязуется отчислять 15% от продаж своего ускорителя H20, предназначенного для Китая, а AMD — такую же долю от доходов за чип MI308. Это соглашение, как считается, является частью последовательной политики администрации президента Дональда Трампа, направленной на получение финансовых выгод США в обмен на торговые уступки.

На прошлой неделе администрация Трампа начала выдавать лицензии, разрешающие Nvidia и AMD возобновить продажи своих чипов, ориентированных на Китай. Обеим компаниям было запрещено продавать продукцию в Китае ранее в этом году на фоне острого спора между крупнейшими экономиками мира.

Однако улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином за последние два месяца привело к тому, что администрация Трампа разрешила возобновление некоторых продаж чипов.

Представитель Nvidia заявил, что компания придерживается экспортных правил США. Он также отметил, что хотя поставки чипов H20 в Китай приостановлены уже несколько месяцев, компания надеется на правила, которые позволят американским производителям конкурировать на китайском рынке. AMD на запрос о комментарии не ответила.

Реакция рынка

На фоне этих новостей акции компаний снизились. Акции Nvidia упали на 1,5%, а акции AMD – примерно на 3% на предрыночных торгах в понедельник.

Это соглашение является частью более широких усилий администрации Трампа, включающих угрозу введения 100% тарифов на импортируемые чипы. Однако, по данным аналитиков, эти тарифы коснутся лишь небольшого количества производителей, поскольку у большинства крупных компаний уже есть инвестиции или отдельные торговые договоренности с США.

Напомним, в апреле американские политики заявили, что китайская фирма DeepSeek, занимающаяся искусственным интеллектом, опасна для США. Они попросили компанию Nvidia предоставить данные о продажах микросхем, которые, вероятно, были использованы стартапом для создания их передовой модели чат-бота.