США требуют от Nvidia отчета о поставках чипов китайской DeepSeek

Американские политики считают, что китайская фирма DeepSeek, занимающаяся искусственным интеллектом, опасна для США. Они попросили компанию Nvidia предоставить данные о продажах микросхем, которые, вероятно, были использованы стартапом для создания их передовой модели чат-бота, рассматривая это как "серьезную угрозу".

Об этом пишет Bloomberg.

Комитет Палаты представителей США, занимающийся вопросами Китая, в своем отчете отметил "значительные" связи компании DeepSeek с китайским правительством. По словам законодателей, основатель DeepSeek Лян Вэньфэн управляет фирмой совместно с хедж-фондом High-Flyer Quant, образуя "единую систему", имеющую связи с государственными поставщиками оборудования и китайским исследовательским центром Zhekiang Lab.

DeepSeek угрожает нацбезопасности

В отчете комитета отмечалось, что, несмотря на позиционирование как обычного чат-бота с искусственным интеллектом для генерации текста и ответов на вопросы, тщательный анализ показывает, что приложение передает данные в КНР, создает риски для безопасности пользователей и использует модель, которая скрыто цензурирует и искажает информацию согласно китайскому.

Расследование выявило, что DeepSeek использует "десятки тысяч микросхем", и есть подозрение, что компания могла незаконно получить их, минуя экспортные ограничения США. Ссылаясь на данные аналитической компании SemiAnalysis, законодатели отметили, что DeepSeek владеет по меньшей мере 60 000 процессоров Nvidia и заказала еще тысячи чипов H20 этой же компании.

Глава комитета Джон Муленаар и главный демократ комиссии Раджа Кришнамурти отдельно пригласили в Nvidia информацию о клиентах из 11 азиатских стран, с 2020 года купивших более 499 АИ-чипов. В письме, отправленном в среду, законодатели выделили Малайзию и Сингапур, а также организации, в конце концов использующие эти чипы. Nvidia ответит до 30 апреля.

США запретили Nvidia продавать чипы в Китай

До этого администрация Дональда Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа теперь разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.

В заявлении Nvidia говорится, что ограничения связаны с опасениями Вашингтона относительно потенциального использования таких технологий в китайских суперкомпьютерах. Компания прогнозирует потери в размере около 5,5 миллиардов долларов в текущем квартале из-за имеющихся запасов чипов и уже заключенных контрактов.

Напомним, Nvidia планирует создать в США инфраструктуру искусственного интеллекта (ШИ) стоимостью до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в партнерстве с другими компаниями, включая тайваньскую TSMC.