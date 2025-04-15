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Южная Корея предоставит производителям чипов пакет поддержки более чем на 23 млрд долларов
Южная Корея 15 апреля объявила об увеличении пакета поддержки жизненно важной для страны полупроводниковой промышленности до 33 трлн вон (23,25 млрд долларов США), что примерно на четверть больше пакета в размере 26 трлн вон, представленного в прошлом году.
Об этом сообщает агентство R euters.
Эти меры предпринимаются в ответ на призывы к правительству расширить поддержку в период роста политической неопределенности при нынешней администрации США и усиления конкуренции со стороны китайских конкурентов. Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 13 апреля, что вскоре объявит новые пошлины на импорт полупроводников.
В целях защиты южнокорейских производителей чипов, Сеул увеличивает программу финансовой помощи этой отрасли.
По словам представителей Южной Кореи, решение вложить больше денег в свой ключевой сектор производства микросхем призвано помочь компаниям справиться с возросшими затратами в условиях глобальной конкуренции.
В 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 141,9 млрд. долларов США, что составляет 21% от общего объема экспорта страны. Снабжение в Китай и США составили 46,6 млрд долларов и 10,7 млрд долларов соответственно.
Кроме того, на прошлой неделе Южная Корея объявила о мерах экстренной поддержки своих автопроизводителей, стремясь смягчить удар американских пошлин по сектору . Меры включают в себя финансовую поддержку автомобильной промышленности, а также снижение налогов и субсидии для стимулирования внутреннего спроса.
Ранее, 14 апреля, министр торговли Китая Ван Веньтао предупредил, что тарифы США могут спровоцировать "гуманитарный кризис", поскольку две крупнейшие экономики мира продолжают бороться в торговой войне президента США Дональда Трампа.