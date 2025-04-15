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Южная Корея предоставит производителям чипов пакет поддержки более чем на 23 млрд долларов

чип, микросхема
Южная Корея увеличивает финансовую поддержку производителей чипов. / Freepik

Южная Корея 15 апреля объявила об увеличении пакета поддержки жизненно важной для страны полупроводниковой промышленности до 33 трлн вон (23,25 млрд долларов США), что примерно на четверть больше пакета в размере 26 трлн вон, представленного в прошлом году.

Об этом сообщает агентство R euters.

Эти меры предпринимаются в ответ на призывы к правительству расширить поддержку в период роста политической неопределенности при нынешней администрации США и усиления конкуренции со стороны китайских конкурентов. Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 13 апреля, что вскоре объявит новые пошлины на импорт полупроводников.

В целях защиты южнокорейских производителей чипов, Сеул увеличивает программу финансовой помощи этой отрасли.

По словам представителей Южной Кореи, решение вложить больше денег в свой ключевой сектор производства микросхем призвано помочь компаниям справиться с возросшими затратами в условиях глобальной конкуренции.

В 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 141,9 млрд. долларов США, что составляет 21% от общего объема экспорта страны. Снабжение в Китай и США составили 46,6 млрд долларов и 10,7 млрд долларов соответственно.

Кроме того, на прошлой неделе Южная Корея объявила о мерах экстренной поддержки своих автопроизводителей, стремясь смягчить удар американских пошлин по сектору . Меры включают в себя финансовую поддержку автомобильной промышленности, а также снижение налогов и субсидии для стимулирования внутреннего спроса.

Ранее, 14 апреля, министр торговли Китая Ван Веньтао предупредил, что тарифы США могут спровоцировать "гуманитарный кризис", поскольку две крупнейшие экономики мира продолжают бороться в торговой войне президента США Дональда Трампа.

Автор:
Татьяна Ковальчук