Nvidia инвестирует $5 млрд в своего конкурента Intel и планирует совместную разработку чипов

Корпорация Nvidia согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в корпорацию Intel и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и центров обработки данных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Что получит каждая компания

По сделке, Nvidia купит акции Intel по цене 23,28 доллара за штуку. Благодаря этому сотрудничеству Intel получит доступ к графической технологии Nvidia, интегрированной в свои будущие чипы для ПК.

В то же время, Intel будет поставлять свои процессоры для продуктов центров обработки данных, базирующихся на аппаратном обеспечении Nvidia.

Благодаря сотрудничеству с Nvidia, Intel сможет создавать мощные чипы с улучшенной графикой. Это позволит ей более эффективно конкурировать с AMD, которая сейчас захватывает рынок настольных компьютеров и ноутбуков.

Хотя Nvidia рассматривает возможность передачи части производства Intel, пока таких планов нет.

Акции Intel выросли

Новость мгновенно повлияла на рынок: акции Intel выросли на 26% во время предрыночных торгов. Эта инвестиция является частью более широкой финансовой поддержки Intel, включающей соглашение с правительством США о приобретении 10% акций, а также инвестиции на $2 млрд от японской SoftBank Group Corp.

Nvidia, чья рыночная капитализация превышает $4 трлн, оказывает финансовую поддержку и доступ к своим передовым технологиям компании, когда-то являвшейся абсолютным лидером рынка.

Дженсен Хуанг, главный исполнительный директор Nvidia, назвал сотрудничество "историческим", объединяющим технологии искусственного интеллекта Nvidia с процессорами и экосистемой Intel. Он отметил, что это партнерство закладывает основу для следующей эры вычислений.

Со своей стороны Лип-Бу Тан, генеральный директор Intel, подчеркнул, что компания ценит доверие Nvidia. Это партнерство поможет Intel лучше конкурировать с Advanced Micro Devices Inc. (AMD), которая в последнее время наращивает свою долю рынка.

Напомним, американские гиганты по производству чипов Nvidia и AMD согласились отдавать правительству США 15% своего дохода от продаж чипов в Китай. Эта договоренность является условием получения экспортных лицензий.