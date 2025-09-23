Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI, об’єднавши дві компанії-лідери у сфері ШІ

Компанія Nvidia, виробник мікрочипів, інвестує до $100 млрд в OpenAI і постачатиме їй дата-центрові чипи, заявили компанії в понеділок. Це партнерство об’єднує двох найвідоміших лідерів у світовій гонці штучного інтелекту.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал The Guardian.

Угода, за якою Nvidia почне постачати чипи вже наприкінці 2026 року, передбачає дві окремі, але взаємопов’язані транзакції, повідомила особа, наближена до OpenAI. Стартап платитиме Nvidia грошима за чипи, а Nvidia інвестуватиме в OpenAI, отримуючи неконтрольний пакет акцій, уточнило джерело.

Перші $10 млрд інвестицій Nvidia в OpenAI, вартість якої нещодавно оцінювалася у $500 млрд, буде здійснено після того, як компанії укладуть остаточну угоду щодо купівлі OpenAI чипів Nvidia.

Раніше Nvidia профінансувала OpenAI інвестицією у $6,6 млрд. Виробник ChatGPT зобов’язався передавати 49% свого прибутку Microsoft після інвестиції у $13 млрд, здійсненої у 2023 році. OpenAI наразі перебуває у складному та багаторазово оскаржуваному процесі перетворення на комерційну компанію.

Компанії оприлюднили лист про наміри щодо знакової стратегічної співпраці з розгортання щонайменше 10 ГВт чипів Nvidia для інфраструктури штучного інтелекту OpenAI.

"Все починається з обчислень, — заявив у релізі Сем Альтман, генеральний директор OpenAI. — Обчислювальна інфраструктура стане основою економіки майбутнього, і ми використаємо те, що будуємо разом з Nvidia, щоб створювати нові прориви у сфері ШІ та надавати їх людям і бізнесам у масштабах".

Раніше Альтман зазначав, що його компанія обмежена доступом до обчислювальних потужностей, які найчастіше вимірюються кількістю графічних процесорів (GPU), що дозволяють продуктам штучного інтелекту відповідати на запити користувачів.

Очікується, що компанії фіналізують деталі партнерства протягом найближчих тижнів, а перша фаза розгортання стартує в другій половині 2026 року.