Huawei представила "самый мощный в мире" кластер ИИ-чипов на фоне роста вызовов для Nvidia в Китае

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei в четверг объявил о запуске новых вычислительных систем для искусственного интеллекта на базе собственных чипов Ascend, усиливая давление на американского конкурента Nvidia.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC.

Компания заявила, что планирует уже в следующем году представить новый кластер Atlas 950 SuperCluster.

США пытаются отрезать Китай от самых современных полупроводников для обучения ШІ-моделям. В ответ китайские компании все больше прибегают к объединению большого количества менее эффективных, в большинстве своем собственных, чипов, чтобы достичь подобных вычислительных возможностей.

В структуре Huawei суперкластер состоит из нескольких суперподкластеров (superpods), формирующихся из суперузлов (supernodes). Базовые суперузлы строятся на чипах Ascend и благодаря системному дизайну одолевают технические ограничения, наложенные санкциями США.

Huawei сообщила, что новый Atlas 950 supernode будет поддерживать 8192 чипа Ascend, а весь Atlas 950 SuperCluster будет работать более чем на 500 000 чипов.

Более продвинутая версия – Atlas 960, запуск которой запланирован на 2027 год, будет поддерживать 15 488 чипов Ascend на один узел. В полном кластере будет работать более 1 миллиона чипов Ascend, по данным Huawei.

Пока непонятно, как эти системы соотносятся с работающими на чипах Nvidia. Впрочем, Huawei в пресс-релизе заявила, что новые суперузлы несколько лет будут оставаться "мощнейшими в мире по вычислительной силе".

"Объявление Huawei о прорыве в сфере вычислений хорошо совпало с усиленным вниманием китайского правительства к самостоятельности в развитии собственных чиповых технологий", - сказал Джордж Чен, партнер и сопредседатель Digital Practice в The Asia Group.

Он отметил, что Huawei может преувеличивать свои технические возможности, но подчеркнул, что "амбиции китайской компании стать мировым лидером в сфере ИИ не следует недооценивать".

Аналитическая компания SemiAnalysis в апреле выяснила, что собственно разработанная система Huawei CloudMatrix работала лучше Nvidia — несмотря на то, что каждый чип Ascend обеспечивает всего около трети производительности процессора Nvidia. Huawei достигла преимущества благодаря использованию в пять раз большего количества чипов.

"Вычислительная мощность была и будет оставаться ключевой для ИИ", - заявил в четверг вице-президент и ротационный председатель Huawei Эрик Сюй, выступая на открытии ежегодного мероприятия Huawei Connect в Шанхае. Событие продлится до субботы.

Два года назад на этом же мероприятии Huawei представила Atlas 900 SuperCluster. В настоящее время компания продает кластер Atlas 900 AI Cluster, насчитывающий "тысячи" чипов Ascend.

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Растущее давление на Nvidia

Презентация Huawei состоялась на фоне активного продвижения по Китаю собственных альтернатив Nvidia. На этой неделе в Испании завершились торговые переговоры США и Китая, включавшие вопросы о деятельности TikTok в США.

Кроме того, в понедельник Китай объявил о продолжении расследования по Nvidia по обвинению в монополистических практиках.

Давление на американского производителя чипов усилилось после сообщений Financial Times о том, что Китай отдал приказ местным техгигантам прекратить тестирование и заказ чипа Nvidia RTX Pro 6000D.

Акции Nvidia в среду упали более чем на 2%.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил журналистам, что был "разочарован" новостью о запрете. Ранее он называл Huawei "серьезным конкурентом".