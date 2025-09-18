Запланована подія 2

Huawei презентувала "найпотужніший у світі" кластер ШІ-чипів на тлі зростання викликів для Nvidia у Китаї

Huawei оголосила про прорив у сфері обчислень. Фото з сайту South China Morning Post

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei у четвер оголосив про запуск нових обчислювальних систем для штучного інтелекту на базі власних чипів Ascend, посилюючи тиск на американського конкурента Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNBC.

Компанія заявила, що планує вже наступного року представити новий кластер Atlas 950 SuperCluster.

США намагаються відрізати Китай від найсучасніших напівпровідників для навчання AI-моделей. У відповідь китайські компанії все більше вдаються до об’єднання великої кількості менш ефективних, здебільшого власних, чипів, щоб досягти подібних обчислювальних можливостей.

У структурі Huawei суперкластер складається з кількох суперпідкластерів (superpods), які формуються з супервузлів (supernodes). Базові супервузли будуються на чипах Ascend і завдяки системному дизайну долають технічні обмеження, накладені санкціями США.

Huawei повідомила, що новий Atlas 950 supernode підтримуватиме 8 192 чипи Ascend, а весь Atlas 950 SuperCluster працюватиме більш ніж на 500 000 чипів.

Більш просунута версія — Atlas 960, запуск якої заплановано на 2027 рік, підтримуватиме 15 488 чипів Ascend на один вузол. У повному кластері працюватиме понад 1 мільйон чипів Ascend, за даними Huawei.

Наразі незрозуміло, як ці системи співвідносяться з тими, що працюють на чипах Nvidia. Втім, Huawei у пресрелізі заявила, що нові супервузли кілька років залишатимуться "найпотужнішими у світі за обчислювальною силою".

"Оголошення Huawei про прорив у сфері обчислень добре співпало з посиленою увагою китайського уряду до самостійності у розвитку власних чипових технологій", — сказав Джордж Чен, партнер та співголова Digital Practice у The Asia Group.

Він зауважив, що Huawei може перебільшувати свої технічні можливості, але наголосив, що "амбіції китайської компанії стати світовим лідером у сфері ШІ не варто недооцінювати".

Аналітична компанія SemiAnalysis у квітні з’ясувала, що власнорозроблена система Huawei CloudMatrix працювала краще за Nvidia — попри те, що кожен чип Ascend забезпечує лише близько третини продуктивності процесора Nvidia. Huawei досягла переваги завдяки використанню у п’ять разів більшої кількості чипів.

"Обчислювальна потужність була і залишатиметься ключовою для ШІ", — заявив у четвер віцепрезидент і ротаційний голова Huawei Ерік Сюй, виступаючи на відкритті щорічного заходу Huawei Connect у Шанхаї. Подія триватиме до суботи.

Два роки тому на цьому ж заході Huawei представила Atlas 900 SuperCluster. Наразі компанія продає кластер Atlas 900 AI Cluster, що налічує "тисячі" чипів Ascend.

Зростаючий тиск на Nvidia

Презентація Huawei відбулася на тлі активного просування Китаєм власних альтернатив Nvidia. Цього тижня в Іспанії завершилися торговельні переговори США та Китаю, які включали питання щодо діяльності TikTok у США.

Крім того, у понеділок Китай оголосив про продовження розслідування щодо Nvidia за звинуваченням у монополістичних практиках.

Тиск на американського виробника чипів посилився після повідомлень Financial Times про те, що Китай наказав місцевим техгігантам припинити тестування й замовлення чипа Nvidia RTX Pro 6000D.

Акції Nvidia у середу впали більш ніж на 2%.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявив журналістам, що був "розчарований" новиною про заборону. Раніше він називав Huawei "серйозним конкурентом".

Автор:
Кейт Щеглова