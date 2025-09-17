Європейські компанії попереджають про масові збитки через експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні елементи

Європейські компанії опинилися під загрозою нових зупинок виробництва та фінансових втрат через жорсткі експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні елементи. Торгова палата ЄС у Китаї заявила, що липнева угода між Брюсселем і Пекіном поки не дала очікуваних результатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Президент палати Єнс Ескелунд під час брифінгу у Пекіні зазначив, що європейські виробники стикаються зі значними труднощами, попри домовленості, досягнуті 24 липня на саміті ЄС–Китай.

Проблеми першими відчули автовиробники в Європі та інших країнах, які залежать від поставок рідкісноземельних магнітів для електродвигунів і акумуляторів. Затримки призвели до масових зупинок виробництва. До Пекіна вже звернулися і виробники мікрочіпів, які вимагають термінового спрощення процедур отримання ліцензій, щоб уникнути дефіциту матеріалів.

У липні Китай запровадив нові правила експортного контролю на деякі рідкісноземельні елементи та магніти після того, як адміністрація Дональда Трампа оголосила про підвищення тарифів. Пекін пояснює свої дії як "недискримінаційні" та наполягає, що вони не спрямовані проти конкретних країн.

Водночас Китай залишається світовим лідером у переробці рідкісноземельних металів, які є критично важливими для автовиробників, оборонної галузі та високотехнологічних компаній.

На саміті між головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Китаю Сі Цзіньпіном було погоджено, що європейські компанії отримуватимуть ліцензії швидше. Проте Брюссель вимагав більшого — довгострокових або навіть безстрокових ліцензій, чого Китай робити не погодився.

За словами Ескелунда, ситуація лише погіршилася:

Менше ніж 25% із близько 140 заявок на експортні ліцензії були схвалені;

деякі компанії змушені подавати заявки задовго до виробничих циклів, щоб компенсувати очікувані затримки;

дедалі більше членів палати повідомляють про фінансові втрати через перебої в поставках.

Дані китайської митниці свідчать, що після домовленостей із США та ЄС експорт рідкісноземельних магнітів у червні різко зріс. Але це не зняло напруження на європейському ринку: більшість ліцензій для компаній із ЄС залишаються заблокованими.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що ми не бачили суттєвих зрушень із часу саміту", — підкреслив Ескелунд.

Європейська палата очікує, що в найближчі місяці ще більше компаній змушені будуть призупинити роботу, якщо Пекін не змінить підхід до ліцензування експорту.

Нагадаємо, 11 червня Сполучені Штати Америки та Китай погодили угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.

Перед цим Пекін та Вашингтон домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.