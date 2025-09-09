Тарифи США та падіння продажів в Китаї: європейські автовиробники б'ють на сполох

Ключові гравці авторинку, зокрема Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW, стикаються з серйозними викликами, які загрожують усталеним бізнес-моделям. Ціни та прибутки на ключовому ринку Китаю знижуються, попит у Європі млявий, а тарифи США створили невизначені перспективи, змушуючи зосередитися на скороченні витрат, поки світовий ринок змінюється.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ера надприбутків закінчилася

За даними агентства, сектор стикається з труднощами, які посилюється тиском на перехід до електромобілів з жорсткими цілями до 2035 року в Європі, які багато хто вважає недосяжними, навіть попри те, що китайські конкуренти в галузі електромобілів випереджають місцеві бренди з дешевшими моделями.

"Вечірка, яку ми святкували в автомобільній промисловості десятиліттями, у її нинішньому вигляді закінчилася", – сказав Олівер Блум, генеральний директор Volkswagen, найбільшого європейського автовиробника, та його розкішного підрозділу Porsche AG.

Патрік Шауфусс, партнер McKinsey, вважає, що "наступні роки стануть роками істини". Він зазначає, що європейські автовиробники повинні прискорити та спростити розробку нових продуктів, щоб конкурувати зі швидкими китайськими брендами.

"Жорстока цінова війна" та зміна стратегій

Європейські автовиробники шукають нові шляхи для виживання. За даними McKinsey, до 2032 року вони планують випустити 350 нових моделей електромобілів. Однак експерти наголошують, що потрібно прискорити та спростити розробку продуктів, щоб не програти спритним китайським конкурентам.

Китайський ринок предметів розкоші, за словами глави Porsche та Volkswagen Олівера Блума, "більше не існує". Після падіння продажів Porsche в Китаї на 27,9% він відмовився від довгострокової мети щодо 20% маржі та заявив, що Volkswagen розраховує на великі інвестиції в США.

Тим часом BMW, сподіваючись повернути зростання в Китаї з новою моделлю iX3, уважно стежить за "жорстокою ціновою війною", щоб визначитися з ціною на свій майбутній автомобіль 2026 року.

Своєю чергою Mercedes-Benz запускає близько 40 нових моделей до 2027 року, зокрема електричний GLC, щоб зміцнити свої позиції в Китаї. Однак, усвідомлюючи "жорстку конкуренцію", вона одночасно скорочує витрати на мільярди євро.

Renault, яка п'ять років тому пішла з китайського ринку, адаптує свою стратегію, зосереджуючись на доступних акумуляторах для електромобілів та прискоренні розробки — ключових елементах успіху китайських виробників.

Ситуація на ринку змушує європейських гігантів переглядати стратегії, оскільки конкуренція, особливо з боку китайських виробників електромобілів, стає дедалі жорсткішою.

Нагадаємо, у липні найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.