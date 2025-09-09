Тарифы США и падение продаж в Китае: европейские автопроизводители бьют тревогу

Ключевые игроки авторынка, в частности Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, сталкиваются с серьезными вызовами, угрожающими устоявшимся бизнес-моделям. Цены и доходы на ключевом рынке Китая снижаются, спрос в Европе вялый, а тарифы США создали неопределенные перспективы, заставляя сосредоточиться на сокращении издержек, пока мировой рынок меняется.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Эра сверхприбылей закончилась

По данным агентства, сектор сталкивается с трудностями, которые усугубляются давлением на переход к электромобилям с жесткими целями до 2035 года в Европе, которые многие считают недостижимыми, даже несмотря на то, что китайские конкуренты в области электромобилей опережают местные бренды с более дешевыми моделями.

"Вечерка, которую мы праздновали в автомобильной промышленности десятилетиями, в ее нынешнем виде закончилась", – сказал Оливер Блум, генеральный директор Volkswagen, крупнейшего европейского автопроизводителя и его роскошного подразделения Porsche AG.

Патрик Шауфусс, партнер McKinsey, считает, что "следующие годы станут годами истины". Он отмечает, что европейские автопроизводители должны ускорить и упростить разработку новых продуктов, чтобы конкурировать с быстрыми китайскими брендами.

"Жестокая ценовая война" и изменение стратегий

Европейские автопроизводители ищут новые способы выживания. По данным McKinsey, к 2032 году они планируют выпустить 350 новых моделей электромобилей. Однако эксперты отмечают, что нужно ускорить и упростить разработку продуктов, чтобы не проиграть ловким китайским конкурентам.

Китайский рынок предметов роскоши, по словам главы Porsche и Volkswagen Оливера Блума, больше не существует. После падения продаж Porsche в Китае на 27,9% он отказался от долгосрочной цели по 20% маржи и заявил, что Volkswagen рассчитывает на крупные инвестиции в США.

Тем временем BMW, надеясь вернуть рост в Китае с новой моделью iX3, внимательно следит за жестокой ценовой войной, чтобы определиться с ценой на свой будущий автомобиль 2026 года.

В свою очередь Mercedes-Benz запускает около 40 новых моделей к 2027 году, в том числе электрический GLC, чтобы укрепить свои позиции в Китае. Однако, осознавая "жесткую конкуренцию", она одновременно сокращает расходы на миллиарды евро.

Renault, пять лет назад ушедшая с китайского рынка, адаптирует свою стратегию, сосредотачиваясь на доступных аккумуляторах для электромобилей и ускорении разработки — ключевых элементах успеха китайских производителей.

Ситуация на рынке заставляет европейских гигантов пересматривать стратегии, поскольку конкуренция, особенно со стороны китайских производителей электромобилей, становится все более жесткой.

Напомним, в июле крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, заявила об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.