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Программа BLOOM открыла прием заявок на гранты до $30 000 для украинских предпринимателей

программа BLOOM
В Украине стартовал прием заявок на программу BLOOM / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

В Украине стартует прием заявок на второй год программы BLOOM — комплексной инициативы, направленной на поддержку пострадавших от войны людей, бизнесов и общин. Программа помогает восстанавливать источники дохода, развивать предпринимательство, приобретать новые профессиональные навыки и находить возможности для трудоустройства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В рамках программы поддержку могут получить:

  • самозанятые лица;
  • микро-, малые и средние предприятия (МСП);
  • начинающие предприниматели;
  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны;
  • представители сообществ, пострадавших от войны и проживающих в регионах, где ведутся или велись боевые действия.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александра Циборта, сегодня МСП составляют 99,97% всех субъектов предпринимательства в Украине, обеспечивают более 80% рабочих мест в бизнесе, формируют более 60% добавленной стоимости в экономике и реализуемой продукции и услуг. Задача государства состоит в создании удобных условий, упрощении процедур и цифровизации сервисов, а программа BLOOM является важным дополнением к государственным инструментам поддержки прифронтовых регионов.

Участники программы могут воспользоваться тремя направлениями поддержки:

  • грантовой помощью для микробизнеса;
  • программами для малого и среднего бизнеса;
  • комплексными консультационными, учебными и карьерными услугами.

В рамках программы доступны:

  • гранты для самозанятых лиц – от $1000 до $3000;
  • для микробизнеса (ФЛП) – от $1 000 до $5 000;
  • программы поддержки малого и среднего бизнеса – от $17 000 до $30 000; ️
  • учебные, консультационные и карьерные программы для предпринимателей, ВПЛ, ветеранов и ветеранок.

Программа работает в Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях. Она распространяется на местный или релоцированный бизнес. Первый раунд приема заявок продлится до 10 июля.

Справочно

Программа BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков") реализуется консорциумом в составе Mercy Corps, Swisscontact и Right to Protection. Финансирование проекта осуществляется правительством Великобритании через UK Aid. Главный партнер консорциума, международная организация Mercy Corps, работает в более чем 35 странах мира и с начала полномасштабной войны поддержала более одного миллиона украинцев в Украине, Польше, Moldova и Румынии.

Напомним, в странские предприятия, понесшие убытки из-за войны, смогут привлечь до 150 млн грн льготного финансирования. Новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает кредитование под 0% в первые два года и призвано помочь бизнесу быстрее возобновить производство.

Автор:
Татьяна Ковальчук