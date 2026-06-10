Програма BLOOM відкрила прийом заявок на гранти до $30 000 для українських підприємців

В Україні стартує прийом заявок на другий рік програми BLOOM — комплексної ініціативи, спрямованої на підтримку людей, бізнесів та громад, які постраждали від війни. Програма допомагає відновлювати джерела доходу, розвивати підприємництво, здобувати нові професійні навички та знаходити можливості для працевлаштування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У межах програми підтримку можуть отримати:

самозайняті особи;

мікро-, малі та середні підприємства (МСП);

підприємці-початківці;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани;

представники спільнот, які постраждали від війни та проживають у регіонах, на яких ведуться або велися бойові дії.

За словами заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександра Циборта, сьогодні МСП становлять 99,97% усіх суб’єктів підприємництва в Україні, забезпечують понад 80% робочих місць у бізнесі, формують понад 60% доданої вартості в економіці та реалізованої продукції і послуг. Завдання держави полягає у створенні зручних умов, спрощенні процедур та цифровізації сервісів, а програма BLOOM є важливим доповненням до державних інструментів підтримки у прифронтових регіонах.

Учасники програми можуть скористатися трьома напрямами підтримки:

грантовою допомогою для мікробізнесу;

програмами для малого та середнього бізнесу;

комплексними консультаційними, навчальними та кар’єрними послугами.

У межах програми доступні:

гранти для самозайнятих осіб – від $1 000 до $3 000;

для мікробізнесу (ФОП) – від $1 000 до $5 000;

програми підтримки малого та середнього бізнесу – від $17 000 до $30 000; ️

навчальні, консультаційні та кар’єрні програми для підприємців, ВПО, ветеранів і ветеранок.

Програма діє у Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях. Вона поширюється на місцевий або релокований бізнес. Перший раунд прийому заявок триватиме до 10 липня.

Довідково



Програма BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків") реалізується консорціумом у складі Mercy Corps, Swisscontact та Right to Protection. Фінансування проєкту здійснюється урядом Великої Британії через UK Aid. Головний партнер консорціуму, міжнародна організація Mercy Corps, працює у понад 35 країнах світу та від початку повномасштабної війни підтримала більше ніж один мільйон українців в Україні, Польщі, Moldova та Румунії.

Нагадаємо, українські підприємства, які зазнали збитків через війну, зможуть залучити до 150 млн грн пільгового фінансування. Новий напрям державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” передбачає кредитування під 0% у перші два роки та покликаний допомогти бізнесу швидше відновити виробництво.