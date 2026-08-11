Австрія викрила міжнародну мережу постачання обладнання для російських ракет та винищувачів

Австрія викрила міжнародну мережу, яка через фіктивні компанії й підроблені документи постачала обладнання, що використовується для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів, порушуючи санкції Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МВС Австрії.

Компанія з Відня постачала комплектуючі для російської армії

За даними відомства, у центрі схеми — компанія у Відні, яка постачала ЧПУ-верстати та спеціальні інструменти для металообробки. Щоб приховати справжні маршрути постачання, фігуранти вибудували мережу з компаній у восьми країнах — Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві, а європейських виробників вводили в оману підробленими сертифікатами кінцевого користувача, стверджуючи, що товари залишаться в третіх країнах. Насправді ж вони призначались підприємствам, пов'язаним із російським концерном ROSTEC, а обладнання йшло на виробництво двигунів крилатих ракет, бойових літаків та іншого військового спорядження.

Слідство встановило, що постачання велося ще з 2019 року, а після посилення санкцій ланцюги переорієнтували через треті країни, насамперед Гонконг і Туреччину. З 2022 року вдалось задокументувати постачання російським оборонним підприємствам на суму понад 3,3 мільйона євро, з яких понад 700 тисяч євро — оборот безпосередньо в Австрії.

У серпні 2025 року за рішенням прокуратури Відня одночасно обшукали чотири об'єкти й вилучили близько 40 носіїв інформації. Оскільки з'явилися ознаки того, що фігуранти планують продовжувати діяльність, у травні 2026 року слідчі затримали 28-річного громадянина Білорусі — керівника й співвласника віденської компанії, і вилучили підсанкційне обладнання на 140 тисяч євро. Підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про новий пакет санкцій проти компаній і фізичних осіб, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, технологіями та комплектуючими в обхід міжнародних обмежень.