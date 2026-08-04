Зеленський розширив санкції проти російського ВПК: під обмеженнями 23 компанії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про новий пакет санкцій проти компаній і фізичних осіб, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, технологіями та комплектуючими в обхід міжнародних обмежень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на указ, опублікований на сайті президента.

Нові санкції проти російського ВПК

Під санкції потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, які, за даними РНБО, брали участь у забезпеченні російських силових структур компонентами, обладнанням і технологіями в обхід міжнародних обмежень.

До санкційного списку, зокрема, увійшли:

"Кідма Тек" - виробник оптичних приладів, засобів протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню, а також підприємство, що займається ремонтом авіаційних і протитанкових ракет;

Завод імені Морозова - підприємство у структурі «Ростєха», яке виробляє вибухові речовини, ракетне паливо та постачає бойові заряди для балістичних ракет "Іскандер-М";

"Спецелектронкомплект" - компанія, залучена до виробництва керованих авіаційних ракет;

"Аурум" - постачальник систем радіоелектронної боротьби та безпілотників для російських військових.

Окрім цього, обмеження запровадили щодо низки російських ІТ-компаній, які розробляють цифрові рішення та програмне забезпечення у сфері інформаційної безпеки для державного і приватного секторів РФ.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що Україна продовжує системно посилювати санкційний тиск на виробників російського озброєння, зокрема балістичних ракет. За його словами, позбавлення таких підприємств доступу до фінансування та критично важливих компонентів безпосередньо зменшує їхні можливості виробляти ракети, дрони й інше озброєння. Він також наголосив, що розширення міжнародної санкційної коаліції сприятиме подальшому послабленню військово-промислового потенціалу Росії та її спроможності завдавати ударів по Україні.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, "тіньового флоту" та військової промисловості РФ. Крім того, ЄС продовжив дію чинної граничної ціни на російську нафту ще на рік.