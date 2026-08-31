Ексголову ПриватБанку Бьоша призначили до наглядової ради Сенс Банку

Кабінет міністрів призначив колишнього голову правління ПриватБанку Герхарда Бьоша незалежним членом наглядової ради державного Сенс Банку. Він замінить Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив у серпні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.

Хто увійшов до наглядової ради Сенс Банку

Бьош очолював ПриватБанк із червня 2021 року до листопада 2024 року.

Згідно з документом, Герхард Бьош замінить у наглядовій раді Сенс Банку Миколу Гладишенка. Його повноваження уряд припинив 21 серпня після появи розслідування НАБУ під назвою "Форест Гамп".

Раніше, 21 серпня, Кабмін також призначив до наглядової ради Сенс Банку представницю держави — колишню директорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. Після цього кількість членів наглядової ради зросла до шести — мінімальної кількості, необхідної для її повноцінної роботи.

Водночас призначення Наталії Дегтярьової та Герхарда Бьоша ще має погодити Національний банк України.

Станом на середину 2026 року Сенс Банк мав активи на суму 157,7 млрд грн, що становило 3,7% від загального обсягу активів банківської системи. За цим показником банк посідав дев’яте місце на українському ринку.

Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.