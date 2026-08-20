На тлі розслідування НАБУ уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку: як реагує НБУ

Уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, окрім керівництва, аналогічну відповідальність повинні мати й інші посадовці банку, які фігурують у матеріалах розслідування.

Корецький додав, що Міністерство фінансів, Міністерство юстиції спільно з Нацбанком мають надати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництву.

"Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи", — наголосив очільник уряду.

У Мінфіні зазначили, що метою відсторонення строком на шість місяців є нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради банку. Йдеться, зокрема, про ризики можливого використання банку для відмивання коштів та неналежного нагляду за процедурами запобігання відмиванню коштів.

Також уряд ініціював відсторонення голови правління "Сенс Банку" Олексія Ступака.

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

"Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення… За результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться всього складу наглядової ради", - пояснив голова НБУ.

Обшуки в офісі наглядової ради Сенс Банку

Національне антикорупційне бюро України вранці 19 серпня провело обшуки в офісі наглядової ради АТ "Сенс Банк", зокрема у голови ради Миколи Гладишенка.

Увечері в офіційному пресрелізі банк підтвердив, що правоохоронні органи проводили в головному офісі фінансової установи "слідчі дії, пов’язані з окремими особами". У повідомленні зазначили, що "зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з’ясували повністю та об'єктивно" й запевнили, що банк співпрацює з уповноваженими органами й надає всю необхідну інформацію. Окремо банк відзначив, що "всі сервіси та послуги банку продовжують працювати у звичному режимі й доступні для клієнтів".

Сенс Банк є державним банком: у 2023 році його було виведено з ринку та передано у власність держави. Влада також декларувала підготовку банку до майбутньої приватизації.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку:

заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.