На фоне расследования НАБУ правительство отстранило главу наблюдательного совета Сенс Банка: как реагирует НБУ

Правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировало отстранение председателя правления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, кроме руководства аналогичную ответственность должны иметь и другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах расследования.

Корецкий добавил, что Министерство финансов, Министерство юстиции совместно с Нацбанком должны дать надлежащую оценку деятельности банка, в частности, его руководству.

«Обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы в государственном финансовом учреждении», — подчеркнул глава правительства.

В Минфине отметили, что целью отстранения сроком на шесть месяцев является нейтрализация угроз ненадлежащего и неэффективного функционирования наблюдательного совета банка. Речь идет, в частности, о рисках возможного использования банка для отмывания средств и ненадлежащего надзора за процедурами предотвращения отмывания средств.

Также правительство инициировало отстранение председателя правления "Сенс Банка" Алексея Ступака.

НБУ требует уволить главу наблюдательного совета Сенс Банка

Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии главы наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям по независимости, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

"Это значит, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении, а не отстранении… По результатам этого административного производства будут определены последствия, которые будут касаться всего состава наблюдательного совета", - пояснил глава НБУ.

Обыски в офисе наблюдательного совета Сенс Банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины утром 19 августа провело обыски в офисе наблюдательного совета АО «Сенс Банк», в частности, у председателя совета Николая Гладишенко.

Вечером в официальном прессрелизе банк подтвердил, что правоохранительные органы проводили в головном офисе финансового учреждения "следственные действия, связанные с отдельными лицами". В сообщении отметили, что "заинтересованы, чтобы все обстоятельства сложившейся ситуации выяснили полностью и объективно" и заверили, что банк сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет всю необходимую информацию. Отдельно банк отметил, что "все сервисы и услуги банка продолжают работать в обычном режиме и доступны клиентам".

Сенс Банк является государственным банком: в 2023 году он был выведен с рынка и передан в собственность государства. Власти также декларировали подготовку банка к будущей приватизации.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации – «Форест Гамп» – для разоблачения «высокоуровневой коррупции».

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта «сделки Мидаса» (она же «дело Тимура Миндича») деньгами «преступного происхождения».

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко занимал должности министра энергетики и министра юстиции. Он является фигурантом масштабной операции «Мидас» (она же «дело Миндича») по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного «Смысл Банка» (вероятно, речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.