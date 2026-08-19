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Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Мудрую

Ирина Мудрая
Ирина Мудрая. facebook.com/iryna.mudra.7

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе Зеленского от 19 августа.

Ирину Мудрую называют одной из фигурантов   новой операции НАБУ под названием "Форест Гамп".

Правоохранители объявили о разоблачении «высокоуровневой коррупции», где кроме замглавы ОП фигурируют народные депутаты и государственный «Смысл Банк».

19 августа правоохранители объявили о разоблачении «высокоуровневой коррупции», где, кроме замглавы ОП, фигурируют народные депутаты.

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности, для уплаты залога за фигуранта «сделки Мидас» (она же «дело Миндича») деньгами «преступного согласования».

НАБУ объявило, что в группу входят:

  • заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о   Ирину Мудрую );
  • председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного «Смысл Банка» (вероятно, речь идет о   Алексея Ступака   и Николая Гладишенко );

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

Герман Галущенко занимал должности министра энергетики и министра юстиции. Он является фигурантом масштабной операции «Мидас» (она же «дело Миндича») по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

Автор:
Светлана Манько

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