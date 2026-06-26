За Галущенка внесли 105 млн грн застави: кошти надали три компанії

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 млн грн застави із визначених судом 150 млн грн. Кошти перерахували три приватні компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними джерел видання у правоохоронних органах, найбільшу суму — 54 млн грн — внесла компанія "Тетрас Оптіма", яка займається оптовою торгівлею деревиною. Власницею підприємства є мешканка Харківської області Тетяна Ліннікова. Згідно з останньою доступною фінансовою звітністю за 2023 рік, чистий прибуток компанії становив 35,6 тис. грн.

Ще 46 млн грн застави внесла компанія "Гіран Констракт", зареєстрована у 2024 році в Броварах. Основний вид її діяльності — оптова торгівля залізними виробами та обладнанням для водопостачання й опалення. За даними YouControl, статутний капітал компанії становить 5 тис. грн, а в штаті працює одна особа.

Ще 5 млн грн перерахувала компанія "Скайт Рітейл", яка займається оптовою торгівлею деревиною. У фінансовій звітності за 2023 рік підприємство декларувало нульовий дохід, одного працівника та капітал у розмірі 200 тис. грн.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Герману Галущенку про підозру у межах справи "Мідас". Йому інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію коштів.

Станом на 26 червня сплачено близько двох третин визначеної судом застави. До внесення повної суми ексміністр залишатиметься під вартою.

Справа Галущенка

Нагадаємо, 17 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку — тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання до 15 квітня з можливістю застави 200 мільйонів гривень.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

19 листопада 2025 року Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

Його звільнили з уряду на тлі скандалу навколо операції "Мідас". Справа НАБУ під назвою "Мідас" стосується масштабної корупції у сфері енергетики, співорганізатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.

23 квітня суд відмовив адвокатам Галущенка і колишній міністр енергетики лишився під вартою.