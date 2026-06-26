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Агенція оборонних закупівель оголосила тендер на 155-мм снаряди

Для фронту закуплять нову масштабну партію артилерійських боєприпасів
Для фронту закуплять нову масштабну партію артилерійських боєприпасів / Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про початок закупівлі нової масштабної партії далекобійних 155-мм артилерійських пострілів для потреб Сил оборони. Тендер проводитиме Агенція оборонних закупівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони.

До участі у закупівлі можуть долучитися виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим технічним вимогам. З міркувань безпеки процедура відбуватиметься у закритому форматі.

У Міноборони зазначають, що далекобійні 155-мм боєприпаси залишаються одним із ключових запитів військових на фронті, тому закупівлі таких пострілів планують нарощувати.

Новий тендер є частиною реформи оборонних закупівель, яка передбачає перехід до конкурентних процедур для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та зниження корупційних ризиків.

У міністерстві нагадали, що перший конкурентний тендер на закупівлю далекобійних 155-мм артилерійських пострілів дозволив знизити вартість закупівлі більш ніж на 16% від очікуваної. За рахунок зекономлених коштів вдалося додатково придбати десятки тисяч боєприпасів для Сил оборони.

Надалі Міноборони планує поширювати конкурентні тендерні процедури на інші категорії оборонних закупівель, де це можливо. У відомстві вважають, що такий підхід дасть змогу забезпечувати військо більшою кількістю необхідного озброєння за наявного фінансування.

Зауважимо, український ринок наземних роботизованих комплексів у 2026 році переходить від етапу прототипів і малих партій до масштабного контрактування. Держава вже планує закупівлі на десятки тисяч систем, однак швидкість розвитку галузі залежатиме не лише від попиту, а й від доступу до комплектуючих, фінансування, кадрів і стабільного планування.

Автор:
Тетяна Гойденко