ДОТ отримав новий статус: як тепер зміниться закупівля транспорту для військових

Агенція оборонних закупівель ДОТ спростить закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових за децентралізовані бюджети.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Державний оператор тилу (ДОТ) отримав статус централізованої закупівельної організації. Це рішення уряду дозволить значно пришвидшити та спростити процес забезпечення військових підрозділів необхідним транспортом за децентралізовані бюджети.

Тепер агенція самостійно координуватиме роботу з постачальниками, встановлюватиме технічні вимоги та проводитиме перевірки якості продукції.

Очільниця уряду наголосила, що це дозволить простіше закуповувати пікапи, затребувані для підрозділів, а також мотоцикли, квадроцикли та баггі.

Усе це буде доступно в Prozorro Market.Тепер військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі — система запропонує перевірених постачальників.

"Це пришвидшить закупівлі та зменшить ризики. Надалі перелік товарів планують розширювати", – додала Свириденко.

Нагадаємо, Міноборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.