ГОТ получил новый статус: как теперь изменится закупка транспорта для военных

Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Правительственный портал

Агентство оборонных закупок ГОТ упростит закупку пикапов и другого транспорта для военных за децентрализованные бюджеты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Государственный оператор тыла (ГОТ) получил статус централизованной закупочной организации. Это решение правительства позволит значительно ускорить и упростить процесс обеспечения военных подразделений необходимым транспортом за децентрализованные бюджеты.

Теперь агентство будет самостоятельно координировать работу с поставщиками, устанавливать технические требования и проводить проверки качества продукции.

Глава правительства подчеркнула, что это позволит проще закупать пикапы, востребованные для подразделений, а также мотоциклы, квадроциклы и багги.

Все это будет доступно в Prozorro Market. Теперь военным не нужно самостоятельно проходить сложные процедуры. Достаточно выбрать технику в каталоге – система предложит проверенных поставщиков.

"Это ускорит закупки и снизит риски. В дальнейшем перечень товаров планируют расширять", - добавила Свириденко.

Напомним, Минобороны Украины изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь Агентство оборонных закупок ГОТ будет применять механизм диверсификации для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов.

Автор:
Татьяна Бессараб