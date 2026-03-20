Больше не один поставщик: Минобороны меняет правила закупки дронов и боеприпасов

минобороны
Закупки боеприпасов и НРК будут проходить по новой схеме / Минобороны

Министерство обороны Украины изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

Основной целью новшества является обеспечение стабильной поставки критических средств и достижение оптимального соотношения цены и возможностей производителей.

На практике агентство больше не будет выбирать только одного исполнителя, а распределять заказы между несколькими участниками при наличии двух и более приемлемых предложений.

Распределение объемов будет происходить по специальной формуле. При этом:

  • если участник предлагает цену на 30% и больше самой низкой - предложение не учитывается;
  • если несколько участников предлагают продукцию одного производителя – учитывается предложение по самой низкой цене;
  • в случае использования давальческого сырья – его цена включается в расчет;
  • обязательно учитывается реальная способность поставщиков выполнять контракт;
  • если поставщик не может выполнить свой объем, остаток перераспределяется между другими.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подчеркнул, что диверсификация контрактов позволяет избежать зависимости от одного производителя и снижает риск срыва поставок.

По его словам, такой подход стимулирует здоровую конкуренцию, поскольку объем заказа напрямую зависит от способности компании своевременно поставлять продукцию.

"Мы ожидали этого решения - оно логично в условиях войны. Такой подход также формирует конкуренцию между производителями, поскольку объем контракта распределяется между несколькими участниками и зависит от их способности выполнять поставки", - отметил Жумадилов.

Окончательное решение о распределении утверждает Коллегиальный орган Агентства, после чего контракты согласовываются Министерством обороны.

Добавим, с 1 января 2026 г. вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб