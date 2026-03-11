500 тысяч дронов и средств РЭБ: как DOT-Chain Defence меняет закупки для украинской армии

В течение семи месяцев функционирования цифровой платформы DOT-Chain Defence военные боевые бригады получили 500 000 единиц технических средств. Общая стоимость переданного вооружения и оборудования составляет 23,3 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В список поставленного имущества вошли FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и беспилотные летательные аппараты разных модификаций.

Преимущества новой модели обеспечения фронта

В ведомстве отметили, что благодаря новой операционной модели и цифровизации цикла обеспечение срока поставки имеющейся на складах производителей продукции составляет в среднем 10 дней.

В настоящее время ассортимент включает около 500 видов продукции от более 140 отечественных предприятий.

Формат маркетплейса позволяет военным самостоятельно за государственные средства выбирать необходимые средства, которые лучше всего отвечают задачам на их участке.

По словам члена Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тараса Чмута, формат маркетплейса позволяет командирам выбирать средства с четкими характеристиками, которые актуальны именно в момент заказа.

Самые популярные категории у DOT-Chain Defence

FPV-дроны, в том числе на оптоволокне;

тяжелые ударные дроны (бомберы);

разведывательные самолеты, дроны-крылья.

Результаты работы маркетплейса

За время работы системы 199 подразделений Вооруженных Сил Украины два корпуса Национальной гвардии Украины - "Азов" и "Хартия" и спецподразделение БпАК "Лазар" воспользовались ее функционалом.

Также DOT-Chain Defence является составной частью реализации мотивационной программы Армия дронов Бонус для подразделений Сил обороны Украины.

Агентство активно расширяет этот перечень и работает над добавлением в DOT-Chain Defence боеприпасов для беспилотных аппаратов.

Так, 26 февраля АОЗ провела рыночную консультацию по привлечению производителей боеприпасов к сбросам и детализировала требования к коммерческим предложениям и сопроводительным документам.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.