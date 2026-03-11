500 тисяч дронів та засобів РЕБ: як DOT-Chain Defence змінює закупівлі для української армії

Протягом семи місяців функціонування цифрової платформи DOT-Chain Defence військові бойові бригади отримали 500 тисяч одиниць технічних засобів. Загальна вартість переданого озброєння та обладнання становить 23,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

До переліку поставленого майна увійшли FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси, системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та безпілотні літальні апарати різних модифікацій.

Переваги нової моделі забезпечення фронту

У відомстві зазначили, що завдяки новій операційній моделі та цифровізації циклу забезпечення термін поставки наявної на складах виробників продукції становить в середньому 10 днів.

Наразі асортимент включає майже 500 видів продукції від понад 140 вітчизняних підприємств.

Формат маркетплейсу дозволяє військовим самостійно за державні кошти обирати необхідні засоби, які найкраще відповідають завданням на їх ділянці.

За словами члена Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тараса Чмута, формат маркетплейсу дає можливість командирам обирати засоби з чіткими характеристиками, які актуальні саме в момент замовлення.

Найпопулярніші категорії у DOT-Chain Defence

FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні;

важкі ударні дрони (бомбери);

розвідувальні літаки, дрони-крила.

Результати роботи маркетплейсу

За час роботи системи 199 підрозділів Збройних Сил України, два корпуси Національної гвардії України – "Азов" і "Хартія" та спецпідрозділ БпАК "Лазар" скористались її функціоналом.

Також DOT-Chain Defence є складовою частиною реалізації мотиваційної програми "Армія дронів Бонус" для підрозділів Сил оборони України.

Агенція активно розширює цей перелік та вже працює над додаванням у DOT-Chain Defence боєприпасів для безпілотних апаратів.

Так, 26 лютого АОЗ провела ринкову консультацію щодо залучення виробників боєприпасів до скидів та деталізувала вимоги до комерційних пропозицій і супровідних документів.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.