DOT-Chain Defence за п’ять місяців забезпечив армію на 10 млрд гривень

Військові підрозділи України в межах роботи цифрового маркетплейсу DOT-Chain Defence отримали 225 тисяч засобів ураження на загальну суму понад ₴10 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

За його словами, п’ять місяців тому було підписано наказ про запуск платформи в широку експлуатацію, і за цей час DOT-Chain Defence перетворився на ефективний інструмент забезпечення підрозділів.

"DOT-Chain Defence перетворився на успішну цифрову платформу, через яку підрозділи можуть безпосередньо замовляти необхідні БпЛА та РЕБ в межах виділених коштів", — зазначив міністр.

Усі позиції, представлені на платформі, сформовані виключно від вітчизняних виробників. Це, за словами Міноборони, додатково стимулює розвиток українського ринку засобів ураження та зміцнює оборонну автономність держави.

Завдяки впровадженню DOT-Chain Defence вдалося суттєво оптимізувати логістику: час від формування потреби до постачання скоротився у чотири рази. У середньому доставка продукції з наявності триває близько 10 днів.

Міністерство оборони наголошує, що цифровізація процесів закупівель дозволяє підвищити оперативність забезпечення війська та ефективніше використовувати бюджетні кошти в умовах воєнного часу.

Окрім цього Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.