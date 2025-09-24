Маркетплейс зброї для військових DOT-Chain Defence: які результати та перспективи системи

Міноборони впровадило цифрову систему DOT-Chain Defence —маркетплейс озброєння, який значно спростив і прискорив процес закупівель. Пілотний етап проєкту з бюджетом 600 млн грн вже продемонстрував ефективність: з 31 липня 12 бригад отримали понад 11 800 БпЛА на суму 416 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Крім того, завдяки залученню "Агенції оборонних закупівель", яка бере на себе фінансові, юридичні та логістичні питання, терміни постачання скоротилися з місяців до тижнів. Найменший термін доставки склав всього 5 днів.

Як працює DOT-Chain Defence?

Платформа об'єднує в єдину систему військових, виробників та державу:

військові вибирають і замовляють потрібні БпЛА, можуть бронювати моделі, що знаходяться у виробництві, бачать терміни їх виготовлення та залишають відгуки;

виробники розміщують свою продукцію, оновлюють інформацію про наявність і терміни, а також отримують прямий зворотний зв’язок від замовників;

держава (в особі Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу) організовує оплату і постачання, закриває весь документообіг і забезпечує стабільну та безпечну роботу системи.

Результати та перспективи

За час роботи пілотного проєкту в системі зареєстрована 171 модель БпЛА від 32 виробників. Середній термін постачання — 10 днів. Наразі через DOT-Chain Defence можна замовити FPV-дрони, дрони-бомбардувальники та дрони літакового типу. У майбутньому планується додати засоби РЕБ та роботизовані системи.

Нагадаємо, за перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.