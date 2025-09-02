Армія отримала понад п’ять тисяч дронів за місяць завдяки платформі DOT-Chain Defence

За перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА.

"Військові відзначають зручність і швидкість маркетплейсу, де вони здатні обирати дрони самостійно й отримувати їх не за місяці, а за лічені дні", - зауважив міністр оборони.

Переваги DOT-Chain Defence

Швидкість: цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів. Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій;

цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів. Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій; Вибір: військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів;

військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів; Виробники: на маркетплейсі представлені 25 компаній;

Розширення номенклатури: окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів;

окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів; Зростання об’ємів: загалом воїни замовили вже понад 11 тисяч дронів на суму 397 млн грн.

Шмигаль додав, що уряд працює над масштабуванням і розвитком маркетплейсу, а також зазначив, що підрозділи мають змогу отримувати техніку від виробників за бали в межах програми "Армія Дронів Бонус" через DOT-Chain Defence.

Нагадаємо, АОЗ та ДОТ презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ.