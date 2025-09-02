Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,45

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Армія отримала понад п’ять тисяч дронів за місяць завдяки платформі DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence
На передову передано 5,6 тис. дронів через DOT-Chain Defence / Міноборони

За перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. 

За його словами, наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА. 

"Військові відзначають зручність і швидкість маркетплейсу, де вони здатні обирати дрони самостійно й отримувати їх не за місяці, а за лічені дні", - зауважив міністр оборони.

Переваги DOT-Chain Defence

  • Швидкість: цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів. Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій;
  • Вибір: військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів;
  • Виробники: на маркетплейсі представлені 25 компаній;
  • Розширення номенклатури: окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів;
  • Зростання об’ємів: загалом воїни замовили вже понад 11 тисяч дронів на суму 397 млн грн.

Шмигаль додав, що уряд працює над масштабуванням і розвитком маркетплейсу, а також зазначив, що підрозділи мають змогу отримувати техніку від виробників за бали в межах програми "Армія Дронів Бонус" через DOT-Chain Defence.

Нагадаємо, АОЗ та ДОТ презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ. 

Автор:
Тетяна Бесараб