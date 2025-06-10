Військові самостійно зможуть обирати зброю, що закуповує АОЗ

Закупівельні агенції Міноборони "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) та "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence. Її запуск запланований найближчим часом.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ. Під час її розробки ДОТ консультувався з представниками бригад, які відповідають за логістику чи роботу з БпЛА.

Уточнюється, що кожна військова частина матиме особистий кабінет та визначену суму віртуальних коштів. У розділі "вітрина" буде доступний перелік усіх дронів, наявних у системі, із зазначенням характеристик: цін, технічних параметрів, оцінок та відгуків тощо.

Під час замовлення представник військової частини зможе вказати потрібну кількість безпілотників. Якщо запит перевищує наявні запаси виробника, система дозволить зробити попереднє замовлення.

Також передбачено прогнозування термінів постачання як наявних, так і попередньо замовлених дронів. Всю бюрократичну частину процесу – від контрактування виробників до контролю виконання поставок – буде здійснювати АОЗ.

У подальших планах поступове розширення номенклатури безпілотників, боєприпасів для них, засобів РЕБ/РЕР та наземних роботизованих комплексів.

Впровадження DOT-Chain Defence є частиною нової моделі закупівель безпілотників з боку АОЗ.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Раніше повідомлялося, що АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками.

Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%. Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.