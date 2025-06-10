Военные самостоятельно смогут выбирать оружие, которое закупает АОЗ

Закупочные агентства Минобороны "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) и "Государственный оператор тыла" (ГОТ) представили военным функционал ИТ-системы DOT-Chain Defence. Ее запуск запланирован в ближайшее время.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что DOT-Chain Defence – это цифровая платформа, которая позволит военным самостоятельно выбирать закупаемое за средства АОЗ оружие. В ходе ее разработки ГОТ консультировался с представителями бригад, отвечающих за логистику или работу по БПЛА.

Уточняется, что у каждой воинской части будет личный кабинет и определенная сумма виртуальных средств. В разделе "витрина" будет доступен список всех дронов, имеющихся в системе, с указанием характеристик: цен, технических параметров, оценок и отзывов.

При заказе представитель воинской части сможет указать необходимое количество беспилотников. Если запрос превышает имеющиеся запасы производителя, система позволит произвести предварительный заказ.

Также предусмотрено прогнозирование сроков поставки как имеющихся, так и предварительно заказанных дронов. Вся бюрократическая часть процесса – от контрактирования производителей до контроля выполнения поставок – будет осуществляться АОЗ.

В дальнейших планах постепенно расширение номенклатуры беспилотников, боеприпасов для них, средств РЭБ/РЭР и наземных роботизированных комплексов.

Внедрение DOT-Chain Defence является частью новой модели закупок беспилотников со стороны АОЗ.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Ранее сообщалось, что АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.