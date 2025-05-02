70% контрактов на поставки вооружения для ВСУ приходится на отечественных производителей

Агентство оборонных закупок ( АОЗ ) планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

Об этом заявил руководитель офиса наземной техники АОЗ Сергей Пролубщиков, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинский оборонно-промышленный комплекс набирает обороты… И потому мы считаем, что в 2026 году уже подавляющее количество контрактов будет именно с отечественными производителями", – подчеркнул Пролубщиков.

Он подчеркнул, что в прошлом году контрактов с отечественным производителем в АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%.

Пролубщиков сообщил, что единственной нишей в поставках, которая преимущественно остается за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно наращивает мощности и в этом направлении.

Как сообщал глава Минобороны Рустем Умеров, в первом квартале 2025 года АОЗ заключила контракты более чем на 200 млрд грн.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд долларов.