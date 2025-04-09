Агентство оборонных закупок заключило контракты более чем на 200 млрд грн

В первом квартале 2025 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны заключило контракты более чем на 200 млрд грн.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, АОЗ фокусируется на технологиях, которые дают результат уже сегодня. В первую очередь, это беспилотники, РЭБ, наземные роботизированные комплексы.

Как сообщил Умеров, по этим направлениям уже подписано 279 контрактов на 77,2 млрд. грн.

Также продолжаются системные закупки артиллерийских снарядов и минометных выстрелов.

В первом квартале 12.3 млрд. грн. направлено непосредственно на боевые части – на дроны, средства РЭБ, транспорт для мобильных групп.

Умеров подчеркнул, что параллельно Минобороны совершенствует саму систему закупок для максимальной эффективности, чтобы войско получало лучшее, а производители имели четкие, предполагаемые условия для развития.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Как сообщил глава АОЗ, ведомство за два месяца законтрактовало 1,5 миллиона дронов. Всего с начала года АОЗ взяла государственные обязательства на 280 миллиардов гривен, и еще 80 миллиардов гривен в бюджет АОЗ добавили в марте.

Сейчас АОЗ почти полностью (ориентировочно на 90%) обеспечила контракты, чтобы закупить требуемое армии количество боеприпасов в год.

Напомним, Минобороны Украины планирует объединить Государственного оператора тыла (ДОТ) и Агентство оборонных закупок (АОЗ) в одно агентство после завершения военного положения.