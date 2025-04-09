В Украине представили дрон для перехвата российских "шахедов"

В Украине представили дрон для перехвата российских Shahed, который за последние два месяца уничтожил более 20 беспилотников этого типа.

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Об этом сообщает "Милитарный".

Отмечается, что дрон был представлен премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев.

По словам разработчиков, дрон также можно применять и против менее габаритных целей, в частности против разведывательных дронов.

Максимальная скорость дрона составляет 200 км/ч, а максимальная высота полета – 5 км.

Хотя подробные тактико-технические характеристики пока неизвестны, разработчики убеждают, что сейчас этот дрон является самым успешным перехватчиком "шахедов".

Украинский дрон перехватчик российских «Shahed». Фото: "Милитарный"

Следует отметить, что украинские специалисты активно работают над созданием дешевых и высокопроизводительных беспилотников, которые в определенной степени должны заменить дорогостоящие зенитные ракеты при перехвате низкоскоростных и малогабаритных целей.

Напомним, как сообщал президент Владимир Зеленский, в Украине с начала 2025 года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 предприятий овладели их производством.

Также в Украине впервые опробовали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.